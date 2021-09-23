Zorlu Enerji çevreci santral uygulamalarıyla karbondioksit salımını azaltmayı hedefliyor - Haberler Ekonomi
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Zorlu Enerji çevreci santral uygulamalarıyla karbondioksit salımını azaltmayı hedefliyor

AA / Ebru Şengül Cevrioğlu - Haberler | Ekonomi
Zorlu Enerji çevreci santral uygulamalarıyla karbondioksit salımını azaltmayı hedefliyor

Zorlu Enerji, jeotermal santrallerinde hayata geçirdiği çevre dostu uygulamalarıyla karbondioksit salımının önüne geçmeyi hedefliyor.

Zorlu Enerji, jeotermal santrallerinde hayata geçirdiği çevre dostu uygulamalarıyla karbondioksit salımının önüne geçmeyi hedefliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Zorlu Enerji bu kapsamda Türkiye'nin ilk ve en büyük jeotermal santrali Kızıldere Jeotermal Santrali'nde "otomatik kimyasal dolum uygulaması"nı hayata geçirdi.

Zorlu Enerji, mühendislerinin tasarladığı uygulamayla santrale uzak mesafedeki 13 üretim kuyusunda yapılması gereken işlemleri santral merkezinde yaparak yılda 600 litre mazot kullanımı ve 1350 kilogram karbondioksit salımının önüne geçilmesini sağlıyor. İşlemlerin tek bir noktadan yönetilmesi iş sağlığı ve güvenliği konusunda da önemli avantaj sağlıyor.

Şirket, çevresel ve sosyal alanlardaki tüm riskleri daha iyi yönetmek amacıyla yeniden ele aldığı sürdürülebilirlik stratejisi ile 2040 yılına kadar tüm değer zincirini karbon nötr hale getirmeyi hedefliyor.

Zorlu Enerji, bu kapsamda Manisa Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı iş birliğiyle Alaşehir Jeotermal Enerji Santrali'nde "online deşarj izleme sistemi" uygulamasını da devreye aldı.

Çevre ve sıfır atık uygulamalarıyla uyumlu olan sistemle, aynı zamanda atık su deşarjının tuzluluk, sıcaklık ve seviye gibi değerleri online olarak uzaktan ölçülüp izleme merkezine anlık olarak bildiriliyor. Bu sayede, jeotermal akışkanın üretiminden re-enjeksiyonuna kadar gerçekleşen tüm faaliyetlerin sürdürülebilirlik ilkelerine uygunluğu izlenerek ölçülebiliyor.

Zorlu Enerji çevreci santral uygulamalarıyla karbondioksit salımını azaltmayı hedefliyor

AA / Ebru Şengül Cevrioğlu - Ekonomi Haberleri
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