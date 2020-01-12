Zonguldaklı sporcu milli formayı hedefliyor

12.01.2020 14:31 | Son Güncelleme: 12.01.2020 14:36

Zonguldaklı sporcu Hatice Çiçek, Ankara'da yapılacak Büyükler taekwondo şampiyonasında Ankara Ego Spor Kulübü adına ter dökecek.



Türkiye Taekwondo Federasyonu tarafından 12-16 Ocak tarihleri arasında Ankara'da Büyükler Taekwondo Şampiyonası yapılacak. Zonguldak'tan müsabakalara Ankara Ego Spor Kulübü adına 67 Kg'da Hatice Çiçek ter dökecek. Zonguldaklı sporcu Hatice Çicek şampiyonada kulübünü en iyi şekilde temsil ederek ay-yıldızlı formayı yeniden giymeyi hedefliyor.



Zonguldaklı sporcu Hatice Çiçek, "Şampiyonaya sıkı bir şekilde hazırlandım. Hedefim kulübümü ve ilimi en iyi şekilde temsil ederek ay-yıldızlı formayı yeniden giymeyi hedefliyorum. Bunun içinde çok çalıştım. İnşallah yeniden ay-yıldızlı forma altında yeni başarılara imza atacağım" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA