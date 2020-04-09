Zonguldak'tan kısa kısa Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil ile Alaplı İlçe Belediye Başkanı Nuri Tekin, Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil ile Alaplı İlçe Belediye Başkanı Nuri Tekin, Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yeşil, mesajında, polis teşkilatının bugün küresel salgına karşı yürütülen savaşta da ön cephede büyük bir özveri ve risk altında mücadelesini sürdürdüğünü belirtti.

Yeşil, mesajında, şunları kaydetti:

"Ülkemizin dört bir yanında büyük bir özveriyle gece gündüz demeden, mesai mefhumu gözetmeden çalışan ve bu uğurda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, milletimizin huzur ve güvenliğini sağlayan Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümü kutluyoruz. Ülkemizde huzur ve güven ortamını tesis adına, terörle mücadele uğruna görevi başında şehit düşen emniyet mensuplarına Allah'tan rahmet diliyor, gazi olanlara şükranlarımızı ve görevleri başında olan polis teşkilatımızın yöneticilerine ve tüm emniyet mensuplarına sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz."

Alaplı Belediye Başkanı Tekin ise Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümün kutlandığını anımsatarak, mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Emniyet teşkilatı yetkilerini anayasa ve yasalardan aldığı güçle ülkemizin bölünmez bütünlüğünü koruma ve kollama, halkımızın can ve mal emniyetini koruma, ülkede huzur ve güven ortamını sağlama, suç işlenmesinin önleme ve işleyenleri adalete teslim etme hususunda 175 yıldır çok büyük özveri ile gece gündüz demeden başarılı bir şekilde çalışmaktadırlar. Herkesin polisi kendi vicdanıdır. Vatan, millet ve bayrak uğruna kanlarıyla topraklarımızı sulayarak mukaddes kılan tüm şehit polislerimize ve ebediyete intikal etmiş bütün meslek mensuplarına Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize ise şükranlarımı sunuyorum."

Ereğli'de su sayaçlarını okuma geçici olarak durduruldu

Ereğli Belediyesi, su abonelerin sayaçlarını okuma ve ihbarname dağıtım işlerini geçici olarak durdurulduğunu bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle halk sağlığını olumsuz etkileyeceği gerekçesiyle su sayaçlarını okuma ve ihbarname dağıtım işlerinin geçici süreliğine durdurulduğu belirtildi.

Nisan ayından itibaren konutların son dönem faturalarının yüzde 70'i oranında faturalandırma yapılacağını ifade edilen açıklamada, yaşanan olağanüstü dönemin sona ermesinin ardından tüm abonelerin normal faturalandırmanın başlatılacağı, bu dönemdeki geçici faturalandırılmış miktarın toplam miktardan mahsuplaştırılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA