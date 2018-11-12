Zonguldak'taki Fetö Davası

Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) kapsamında 5'i tutuklu 74 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 5 tutuklu sanığın yanı sıra tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Bazı sanık avukatlarının savunmalarını yazılı olarak mahkeme heyetine sunduğu duruşmada, sanıklar üzerlerine atılı suçları işlemediklerini iddia ederek, beraat ve tahliye talebinde bulundu.

Öte yandan ilk aşamada 84 sanıklı olarak açılan davada, daha önceki celse aralarında, vefat eden tutuksuz sanık D.V'nin dosyasının düşürüldüğü ve örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 9 sanığın dosyasının bu davadan ayrıldığı öğrenildi.

Mahkeme heyeti, henüz beyanları alınmayan avukatların ifadelerinin yanı sıra sanıkların da son savunmalarının alınması için duruşmaya yarına kadar ara verdi.

İddianameden



Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 84 sanık hakkında, "anayasal düzeni ortadan kaldırmak", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile çeşitli sürelerde hapis cezası isteniyor.