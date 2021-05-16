Tam kapanma sürecinin son gününde sessizlik hakim

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Tam kapanma sürecinin son gününde sessizlik hakim Zonguldak'ta tam kapanma sürecinin son gününde kent merkezinde sessizlik hakim oldu.

Tam kapanma sürecinin son gününde sessizlik hakim

ZONGULDAK - Zonguldak'ta tam kapanma sürecinin son gününde kent merkezinde sessizlik hakim oldu. Ekipler oluşturulan kontrol noktalarında denetimlerini sürdürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve 29 Nisan 2021 19: 00 ila 17 Mayıs 2021 05: 00 saatleri arasında uygulanan tam kapanma sürecinin son gününde kent merkezinde sessizlik hakim oldu.

Korona virüs vakalarının günlük 500'lerden 100'e düştüğü kentte vatandaşlar alınan tedbirlere uyum sağladı. Belirtilen saatlerde ihtiyaçlarını gidermek için sokağa çıkan vatandaşların ardından sokaklar adeta sessizliğe büründü.

Emniyet ve jandarma ekipleri tam kapanma sürecinde HES kodu, maske ve mesafe denetimlerinin yanı sıra görev izin belgesi ve seyahat izin belgesi gibi denetimlerini gerçekleştirdi. Tam kapanma sürecinde gerçekleştirilen denetimlerle de yakalaması bulunan şüpheliler de ekiplerden kaçamadı.

Tam kapanma süreci 17 Mayıs 2021 günü sabah 05: 00 itibariyle sona erecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR ALTINDAĞ