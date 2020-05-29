Zonguldak'ta şiddetli yağış etkili oldu
Zonguldak'ta etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
29.05.2020 15:51 | Son Güncelleme: 29.05.2020 16:00
Zonguldak'ta etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Şehir merkezinde etkili olan yağış sonucu cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
Su birikintilerinden geçmeye çalışırken zorlanan araç sürücüleri, ulaşımda aksamaya neden oldu.
Belediye ekiplerince tıkanan mazgalların temizlenmesiyle sürücülerin daha kolay ilerlemesine olanak sağlandı.
Kaynak: AA