Zonguldak'ta şiddetli yağış etkili oldu Zonguldak'ta etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Zonguldak'ta etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Şehir merkezinde etkili olan yağış sonucu cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Su birikintilerinden geçmeye çalışırken zorlanan araç sürücüleri, ulaşımda aksamaya neden oldu.

Belediye ekiplerince tıkanan mazgalların temizlenmesiyle sürücülerin daha kolay ilerlemesine olanak sağlandı.

Kaynak: AA