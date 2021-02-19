Zonguldak'ta kar nedeniyle kapanan 49 köy yolu açıldı
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Zonguldak'ta kar nedeniyle kapanan 49 köy yolu açıldı

19.02.2021 20:35 | Son Güncelleme: 19.02.2021 20:39
Zonguldak'ta kar nedeniyle kapanan 49 köy yolu açıldı

Zonguldak'ta yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 49 köy yolunda yeniden ulaşım sağlanıyor.

Zonguldak'ta yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 49 köy yolunda yeniden ulaşım sağlanıyor.

Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle çok sayıda köy yolu ulaşıma kapandı.

Ulaşıma kapanan 52 köy yolundan 49'u açıldı. Devrek'te 2 ve Kozlu'da 1 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz

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