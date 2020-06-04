Zonguldak'ta dolap taşıyan kamyonet devrildi
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Zonguldak'ta dolap taşıyan kamyonet devrildi

Zonguldak'ta Ereğli ilçesine dolap taşıyan bir kamyonet kontrolden çıkarak devrildi.

Zonguldak'ta dolap taşıyan kamyonet devrildi
04.06.2020 12:52 | Son Güncelleme: 04.06.2020 12:55

Zonguldak'ta Ereğli ilçesine dolap taşıyan bir kamyonet kontrolden çıkarak devrildi. Kazada araç sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Sürücü, kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.

Edinilen bilgiye göre kaza Zonguldak-İstanbul karayolu üzerinde meydana geldi. Zonguldak'tan yüklediği dolapları Kdz. Ereğli ilçesine götürmek üzere yola çıkan Mustafa G. idaresindeki 67 EP 919 plakalı kamyoneti ile seyir halindeyken araç kontrolden çıktı. Devrilen kamyonetten diğer araç sürücülerin yardımıyla çıkan sürücü parmağından yaralandı. Kazanın ardından olay yerine Kozlu İtfaiyesi, güvenlik ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı yaralı sürücü kontrol amaçlı BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne götürüldü.

İtfaiye ekiplerinin araç üzerindeki müdahalesinin ardından yola savrulan dolaplar toplandı. Yol bir süre sonra kontrollü olarak trafiğe açıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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