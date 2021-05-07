Zonguldak Kömürspor camiası yasta
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Zonguldak Kömürspor camiası yasta

Zonguldak Kömürspor camiası yasta
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Zonguldak Kömürspor'un basın sözcüsü Şükrü Öztürk'ün eşi Neşe Öztürk göz yaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Zonguldak Kömürspor'un basın sözcüsü Şükrü Öztürk'ün eşi Neşe Öztürk ggöz yaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

2.Lig takımı Zonguldak Kömürspor'un Basın Sözcüsü Şükrü Öztürk'ün eşi Neşe Öztürk Kanser nedeniyle uzun zamandır Atatürk Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Neşe Öztürk dün yapılan tüm müdahalelere rağmen Atatürk Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Merhume Neşe Öztürk için bugün Site camiinde cenaze töreni düzenlendi. Site camiinde düzenlenen cenaze törenine siyaset, spor ve çok sayıda sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldıç Neşe Öztürk, öğlen namazına müteakip site camiinde kılınan cenaze namazının ardından Kırat aile mezarlığına defnedildi. - ZONGULDAK

Zonguldak Kömürspor camiası yasta
Zonguldak Kömürspor camiası yasta
Zonguldak Kömürspor camiası yasta

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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