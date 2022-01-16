Kilimli yolu 22 Ocak'ta açılıyor

ZONGULDAK (DHA) - ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Zonguldak ile Kilimli ilçesi arasındaki yolculuk süresini 30 dakikadan 5 dakikaya düşürecek yeni Zonguldak-Kilimli yolunun 22 Ocak'ta açılacağını belirtti.

Bakan Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Zonguldak-Kilimli Yolu Projesi'nin Türkiye'nin en önemli lojistik üslerinden birisi olan Filyos Limanı güzergahında yer aldığını anımsattı. Karaismailoğlu, proje ile yerleşim içinden geçen transit trafiğini yerleşim alanı dışına çıkardıklarını, trafik güvenliği, can ve mal emniyeti sağladıklarını belirtti. Karaismailoğlu, proje kapsamında yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek, "Toplam 6,5 kilometre uzunluğundaki bölünmüş yol, Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) kaplamalı yapıldı. Proje kapsamında, 764 metre uzunluğunda Aslankayası Tüneli, 473 metre uzunluğunda Uzunkum Tüneli, 674 metre uzunluğunda Prof. Dr. Teoman Duralı Tüneli-2, 3 bin 92 metre uzunluğunda Prof. Dr. Teoman Duralı Tüneli-1 inşa edildi. Ayrıca, 457 metre uzunluğunda Karaelmas-1 ve Uzunkum köprülü kavşakları yapıldı" dedi.

Karaismailoğlu ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yolun 22 Ocak'ta açılacağını belirtti.