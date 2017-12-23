Zonguldak-Ankara Karayolunda Kar Yağışı... Kopan Parçalar İstinat Duvarını Çökertti

Zonguldak-Ankara karayolunda kar yağışı... Kopan parçalar istinat duvarını çökertti



ZONGULDAK - Zonguldak-Ankara karayolunda akşam saatlerinden itibaren kar etkisini gösterdi. Karayolunun kenarındaki bir dağdan kopan parçalar istinat duvarını çökertti.

Kış mevsiminin etkisini göstermeye başlamasıyla birlikte kentin yüksek kesimlerinde kar etkisini gösterdi. Sahil kıyısına yakın bölgelerde sağanak yağış etkili olurken yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu. Zonguldak-Ankara karayolunda da akşam saatlerinden etkili olan kar yağışı, sürücülere zor anlar yaşattı. Karayolunun 8. kilometresinde dağdan kopan parçalar küçük çapta heyelana neden olurken, istinat duvarını yıkan toprak parçaları yola kadar indi.

Yetkililer karayolunda önlem alarak sürücüleri uyardı.