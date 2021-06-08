Zonguldak, 2 milli sporcu çıkardı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinin Çaydeğirmeni beldesinden Sude Nur Basancı ve Furkan Yılmaz, milli takıma seçildi.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinin Çaydeğirmeni beldesinden Sude Nur Basancı ve Furkan Yılmaz, milli takıma seçildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, 1-7 Haziran tarihleri arasında milli takım seçme müsabakaları gerçekleştirildi. Türkiye Muay Thai Federasyonu ve Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkılarıyla düzenlenen Muaythai Gençler Türkiye Şampiyonası milli takım seçmeleri müsabakalarına 45 ilden toplam 700 sporcu katıldı.

Antrenör Cemal Kocabaş aldıkları şampiyonluk ile ilgili olarak şunları söyledi:

"Çaydeğirmeni beldemize hayırlı olsun. 2 sporcu ile katıldığımız Muaythai Milli Takım seçmesinde 2 milli sporcu çıkardık. 5 maçta birinci olarak Sude Nur Basancı, Thailand Bankong'da yapılacak olan Dünya Şampiyonası'na gitmeye hak kazandı. Furkan Yılmaz yarıştığı 3 maçta üçüncü oldu. Avrupa Open Muaythai Kupası'nda ülkemizi temsil edecek. Sporcularımı tebrik ederim ve bize maddi manevi desteğini esirgemeyen Çaydeğirmeni Belediye Başkanımız Satılmış Gebeş' e, Gençlik Spor İl Müdürümüz Hakan Yüksel'e, İlçe Müdürümüz Cihan Durdubaş, Sefer Oruç müdürümüze teşekkürler ederim." - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı