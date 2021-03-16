Zlatan Ibrahimovıc yeniden İsveç Milli Takım kadrosuna çağrıldı

İtalya Serie A ekiplerinden Milan'ın formasını giyen yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic, 2016'dan bu yana formasını giymediği İsveç Milli Takımı'na davet edildi. Golcü futbolcu, Milli Takım Teknik Direktörü Janne Andersson tarafından Gürcistan ve Kosova ile oynanacak 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri karşılaşmaları ve Estonya ile yapılacak hazırlık maçının kadrosuna alındı.

İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da forma giyen Zlatan Ibrahimovic, 2016'dan bu yana oynamadığı İsveç Milli Takımı'na davet edildi.

YENİDEN KADRODA

İsveç Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Janne Andersson, milli takımın Gürcistan ve Kosova ile oynayacağı 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri karşılaşmaları ve Estonya ile yapacağı hazırlık maçının kadrosuna, Ibrahimovic'i de aldı.

JANNE ANDERSSON NE DEMİŞTİ?

EURO 2016'dan sonra İsveç Milli Takımını bırakan Zlatan Ibrahimovic, İsveç'in 2018 Dünya Kupası ön eleme maçında İtalya'yı devirmesinin ardından yeniden Milli Takıma döneceğinin sinyallerini vermişti. İbrahimovic'in Milli Takıma geri dönmek istemesiyle ilgili konuşan Janne Andersson, "Ibrahimovic, Milli Takımı bıraktı. Eğer takımı bıraktıysa geri gelmesine gerek yok. Dünya Kupası planlarım arasında kesinlikle yer almıyor." demişti.