Zlatan Ibrahimovic milli takıma dönüyor

İsveç Milli Takımı Teknik Direktörü Janne Andersson, 16 Mart'ta çıkaracağı kadroda Zlatan Ibrahimovic'in yer alacağını açıkladı. İsveç Milli Takımı ay sonunda Kosova ve Gürcistan ile karşılaşacak.

İtalyan ekibi Milan'da forma giyen 39 yaşındaki yıldız Zlatan Ibrahimovic, İsveç Milli Takımı'na geri dönüyor. Teknik Direktör Janne Andersson, yıldız golcü ile Milano'da görüştü. Andersson, görüşmeyle ilgili yaptığı açıklamada, "Takımı hazırlıyorum. Kimin oynayacağına karar vermem lazım ama Zlatan ile İtalya'daki görüşmemizde takıma katılmak istemediğini söyleseydi ya da ben onu kadroya almamaya karar verseydim şimdi bunu öğrenmiş olurdunuz" ifadelerini kullandı.

39 yaşındaki futbolcu 2016 senesinden beri İsveç formasını giymedi. Ibrahimovic ise, "Teknik direktörümüz Janne Andersson bana ilk on birde yer verirse elimden geleni yapacağım" dedi.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı