Zlatan Ibrahimovic, kendisine 3 milyon euroya ormanlık alan satın aldı
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Zlatan Ibrahimovic, kendisine 3 milyon euroya ormanlık alan satın aldı

29.12.2020 13:55 | Son Güncelleme: 29.12.2020 13:59
Zlatan Ibrahimovic, kendisine 3 milyon euroya ormanlık alan satın aldı

Zlatan Ibrahimovic, ülkesi İsveç'te 3 milyon euroya 1000 hektarlık ormanlık alan satın aldı. Yıldız futbolcu bu yatırımını izinli şekilde balık tutma, avlanma ve kar motorsikletine binmek için kullanacak.

Milan'ın İsveçli yıldızı Zlatan Ibrahimovic attığı gollerin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. Dağcılık ve balıkçılık gibi doğa aktivitelerine ilgi duyan Ibrahimovic kendine yeni bir hediye aldı.

Gazzetta'da yer alan habere göre; Ibrahimovic, İsveç ile Norveç sınırında bulunan bir dağda orman satın aldı. 1000 hektarlık alana sahip olan orman, İsveçli futbolcuya 3 milyon euroya mal oldu.

DAĞCILIK VE BALIKÇILIK YAPACAK

Ibrahimovic'in ormanlık bölgeyi dağcılık, balıkçılık ve kar bisikleti gibi doğa aktiviteleri için kullanma iznine sahip olduğu belirtiliyor.

Haber Yorumları (2)
DÜRBÜNLÜ: ??????????????
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GERCEK: Imkani var aliyor niye abartili olsun... ne yapsin peki
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500
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.12.2020 14:52:23. #1.15#
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