Zirvede dev kapışma! Beşiktaş-Trabzonspor maçında ilk 11'ler belli oldu
Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, sahasında Trabzonspor'la karşılaşıyor. Saat 19.00'da başlayacak zirveyi yakından ilgilendiren mücadelenin hakemliğini Erkan Özdamar yapacak. Sergen Yalçın bu karşılaşmada sakatlığı süren Batshuayi'nin yerine ileri uçta Güven Yalçın'a görev verdi. Trabzonspor'da da cezalı Edgar'ın yerine savunmada Hüseyin olacak.
Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak mücadelede Kara Kartal, lider Trabzonspor'u yenip zirveyle puan farkını eritmek istiyor. Bordo-mavililer ise deplasmanda 3 puana uzanarak en ciddi rakiplerinden biriyle puan farkını açmanın planlarını yapıyor.
Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında karşılaşacak Beşiktaş ile Trabzonspor, 133. kez karşı karşıya gelecek. Trabzonspor'un 2-0'lık galibiyetiyle 11 Ekim 1973'te başlayan 48 yıllık rekabette, geride kalan 132 resmi karşılaşmanın 54'ünü Beşiktaş, 46'sını bordo-mavili ekip kazandı, 32 maçta ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Siyah-beyazlıların 183 golüne, bordo-mavililer 148 golle karşılık verdi.
Beşiktaş'ta sakatlıkları süren Batshuayi ile Can Bozdoğan mücadelede forma giyemeyecek. Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Gervinho ve Peres ile cezalı Edgar Ie, bu maçta forma giyemeyecek.
Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Welinton, Vida, Umut Meraş, Josef, Ghezzal, Pjanic, Teixeira, Larin, Güven Yalçın
Trabzonspor: Uğurcan; Dorukhan, Hüseyin, Hugo, Trondsen; Berat, Bakasetas, Hamsik; A.Ömür, Nwakaeme, Djaniny