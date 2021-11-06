Zirvede dev kapışma! Beşiktaş-Trabzonspor maçında ilk 11'ler belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak mücadelede Kara Kartal, lider Trabzonspor'u yenip zirveyle puan farkını eritmek istiyor. Bordo-mavililer ise deplasmanda 3 puana uzanarak en ciddi rakiplerinden biriyle puan farkını açmanın planlarını yapıyor.

133. RANDEVU

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında karşılaşacak Beşiktaş ile Trabzonspor, 133. kez karşı karşıya gelecek. Trabzonspor'un 2-0'lık galibiyetiyle 11 Ekim 1973'te başlayan 48 yıllık rekabette, geride kalan 132 resmi karşılaşmanın 54'ünü Beşiktaş, 46'sını bordo-mavili ekip kazandı, 32 maçta ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Siyah-beyazlıların 183 golüne, bordo-mavililer 148 golle karşılık verdi.

İKİ TAKIMDA DA YILDIZ FUTBOLCULAR YOK

Beşiktaş'ta sakatlıkları süren Batshuayi ile Can Bozdoğan mücadelede forma giyemeyecek. Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Gervinho ve Peres ile cezalı Edgar Ie, bu maçta forma giyemeyecek.

İŞTE İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Welinton, Vida, Umut Meraş, Josef, Ghezzal, Pjanic, Teixeira, Larin, Güven Yalçın

Trabzonspor: Uğurcan; Dorukhan, Hüseyin, Hugo, Trondsen; Berat, Bakasetas, Hamsik; A.Ömür, Nwakaeme, Djaniny

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