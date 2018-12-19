Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 5 - Sivas Belediyespor: 0 (Maç Sonucu)
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Trabzonspor, Sivas Belediyespor'u 5-0 mağlup ederek adını son 16 Turu'na yazdırdı.
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Trabzonspor, Sivas Belediyespor'u 5-0 mağlup ederek adını son 16 Turu'na yazdırdı.
Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada Ibanez'in sol taraftan kullandığı korner atışında kale sahası içindeki Vahid Amiri'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 4-0
79. dakikada Olcay'ın kale sahası içine doğru ortasında Abdulkadir Parmak'ın uçarak kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 5-0
Stat: Medical Park
Hakemler: Bahattin Şimşek xxx, Kerem Ersoy xxx, Deniz Caner Özaral xxx
Trabzonspor: Uğurcan xx (Arda Akbulut dk. 71 x), Kamil Ahmet Çörekçi xxx (Kucka dk. 64 x), Hosseini xxx, Batuhan Artaslan xxx, Ibanez xxx, Zeki Yavru xx, Murat Cem Akpınar xx (Semih Karadeniz dk. 77 x), Abdulkadir Parmak xx, Olcay Şahan xx, Vahid Amiri xxx, Ekuban xxx
Yedekler: Muzaffer Cem Kaplan, Hüseyin Türkmen, Rodallega, Pereira, Novak, Nwakaeme
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Sivas Belediyespor: Serkan Demirol x, Serkan Yavuz x, Ali Zorlu x, Ali Aydın x, Fatih x, Berkay x, Mustafa Aydın x, Güray x (Alpay dk. 57 x), Aykut x, Ercüment x (Gökhan dk. 64 x), Emrah x (Murat Akgül dk. 81 ?)
Yedekler: Osman Şimşek, Eren Görür, Mehmet Fatih Ayık
Teknik Direktör: Şenol Kürtçüoğlu
Goller: Batuhan Artaslan (dk. 9), Ekuban (dk. 17 ve 35), Vahid Amiri (dk. 52), Abdulkadir Parmak (dk. 79) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Zeki Yavru (Trabzonspor), Fatih (Sivas Belediyespor) - TRABZON