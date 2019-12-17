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Ziraat Türkiye Kupası: Samsunspor: 0 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu rövanş karşılaşmalarında Samsunspor, Çaykur Rizespor'u ağırlıyor.

17.12.2019 17:48 | Son Güncelleme: 17.12.2019 17:54
Ziraat Türkiye Kupası: Samsunspor: 0 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)

Ziraat 5. Eleme Turu rövanş karşılaşmalarında , 'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle geçildi.


Maçtan dakikalar (İlk yarı)


13. dakikada Onur Eriş'in soldan ortasında Enes'in kafası yan direğe çarparak oyun alanına döndü.


33. dakikada İlyas'ın kullandığı köşe vuruşunda Onur'un kafa şutu az farkla üstten auta çıktı.


42. dakikada Scepovic'in kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda, kaleci Furkan açılarak gol pozisyonunu son anda engelledi.


Stat: 19 Mayıs


Hakemler: Serkan Tokat xx, Cem Satman xx, Mustafa Sönmez xx


Samsunspor: Furkan Köse xx, Caner Arıcı xx, Nuri Terliksiz xx, Ramazan Çelik xx, Erkam Reşmen x, Oğuz Gürbulak x, Ferhat Çulcuoğlu xx, İlyas Kubilay x, Enes İslam x, Onur Eriş xx, Ahmethan Köse x


Yedekler: Ahmet, Ercan, Guido, Atabey, Gökhan Alsan, Gökhan Meral, Necmican


Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam


Çaykur Rizespor: Tarık Çetin xx, Attamah xx, Emir Han x, Dimitris x, Burak Albayrak xx, Orhan Ovacıklı xx, Muhammet Çelik x, Atakan Akkaynak xx, Barış Alıcı x, Oğuz Kağan xx, Marko Scepovic x


Yedekler: Boğaçhan, Talbi, Berkay, Eren Samudio


Teknik Direktör: İsmail Kartal


Sarı kartlar: Enes (Samsunspor), Dimitris, Muhammet (Çaykur Rizespor) - SAMSUN

Kaynak: İHA
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