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Ziraat Türkiye Kupası: Kasımpaşa: 2 - Van Spor Futbol Kulübü: 1 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur 1. maçında Kasımpaşa sahasında Van Spor'u konuk ediyor.

04.12.2019 15:36 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:45
Ziraat Türkiye Kupası: Kasımpaşa: 2 - Van Spor Futbol Kulübü: 1 (İlk yarı)

Ziraat 5. Tur 1. maçında sahasında 'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk 45 dakikası Kasımpaşa'nın 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.


Maçtan dakikalar (İlk yarı)


12. dakikada gelişen Kasımpaşa atağında Heintz'in ara pasıyla savunma arkasına yönelen İlhan Depe, kaleci Salih'i geçemedi.


18. dakikada ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşla takımını öne geçiren golü kaydetti. 0-1


20. dakikada Aytaç'ın pasında ceza alanı içi sol çaprazda topla buluşan Azad'ın şutunu kaleci Salih kurtardı.


30. dakikada Özgür Çek'in çizgiye inerek yaptığı ortaya iyi yükselen Tobias Heintz topu filelerle buluşturdu. 1-1


38. dakikada sağ kanattan açılan orta ile ceza alanı içinde topla buluşan Özgür'ün şutunu kaleci Salih oyun alanına çeldi. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.


42. dakikada Azad'ın sağ kanattan açtığı ortada Aytaç'ın bekletmeden vuruşunda kaleci Salih gole izin vermedi.


44. dakikada Uğurcan'ın pasında Özgür sol kanatta topla buluştu. Özgür'ün ortasında ceza alanı içinde Aytaç takımını öne geçiren golü kaydetti. 2-1


Stat: Recep Tayyip Erdoğan


Hakemler: Koray Gençerler xx, Mehmet Şahan Yılmaz xx, Seyfettin Ünal xx


Kasımpaşa: Murat Can x, Veigneau xx, Veysel xx, Fernandes x, Çağtay x, İlhan x, Uğurcan x, Azad x, Özgür Çek x, Aytaç x, Tobias Heintz x


Yedekler: Mehmet, Fatih, Hajradinovic, Batuhan, Karim Hafes, Yılmaz Daler, Furkan, Emirhan


Teknik Sorumlu: İlyas Öztürk


Van Kulübü: Salih xx, İsmail xx, Ufukhan xx, Barış Sağır xx, Barış Gök xx, Soner xx, Mert xx, Mehmet Sıddık x, Sedat x, Serdar xx, Batuhan xx


Yedekler: Ender, Emrah, Samet, Tunç Murat, Sefa, Oktay, Şerif


Teknik Direktör: Taner Taşkın


Goller: Tobias Heintz (dk. 30), Aytaç Kara (dk. 44) (Kasımpaşa), Batuhan Er (dk. 18) (Van Spor FK)


Sarı Kart: Özgür Çek (Kasımpaşa) - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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