Ziraat Türkiye Kupası: FT Antalyaspor: 4 Amed Sportif Faaliyetler: 0

ANTALYA (İHA) - Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda FT Antalyaspor, 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler'i 4-0 yenerek, 5. tura yükseldi.

Maçtan dakikalar

33. dakikada Ghac'ha ceza alanı sağ çaprazındaki Floranus'a pasını vermek istedi. Defans oyuncusu Cerem Talha Dinçer'in müdahale ettiği top Gökdeniz Bayrakdar'a pas oldu. Bu futbolcu boş kaleye topu gönderdi. 1-0

43. dakikada Gökdeniz Bayrakdar'ın ceza sahası çaprazından sert şutunu kaleci çıkardı.

45. dakikada Deniz Taşkesen'in pasında ceza alanı içinde topla buluşan Mervan Çelik, uygun pozisyonda topu üstten auta attı.

69. dakikada Bahadır Öztür'ün uzun pasında topla buluşan Amilton, sağ kanattan ceza sahasına girer girmez topu kale önüne gönderdi. Gökdeniz Bayrakdar'ın durdurduğu topu Ghacha ağlara gönderdi. 2-0

80. dakikada ceza alanı içinde Ghacga'nın Kutay Yokuşlu tarafından faulle durdurulmasına hakem penaltı gösterdi.

81. dakikada Mustafa Erdilman penaltıyı gole çevirdi. 3-0

85. dakikada Amilton'un ceza alanı içinden sert şutu kaleciden döndü. Dönen topu önünde bulan Gökdeniz Bayrakdar'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

Stat: Antalya

Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz xx, Oğuz Kağan Çalışır xx, Ferdi Karadoruk xx

FT Antalyaspor: Sousa xx, Eren Albayrak xx, Emir Aydın x (Güray Vural dk. 46 xx), Naldo xx, Bahadır Öztürk xx, Floranus xx, Mevlüt Han Ekelik xx (Mustafa Erdilman dk. 72 xx), Hakan Özmert xx (Poli dk. 46 xx), Erkan Eyibil x (Amilton dk. 46 xx), Ghacha xxx (Ege Bilsel dk. 82 ?), Gökdeniz Bayrakdar xxx

Yedekler: Doğukan Özkan, Doğukan Sinik, Nuri Şahin, Mukaıru, Bahadır Yıldırım

Teknik sorumlu: Alfons Francıscus Groenendıjk

Amed Sportif Faaliyetler: Bekir Sevgi x, Oğuz Çetinkaya x, Hüseyin Güngör x (Cenk Kaplan dk. 72 x), Kutay Yokuşlu x, Bünyamin Yürür xx, Denis Taşkesen x (Yunus Tarhan dk. 79 x), Ercan Çapar x, Cerem Talha Dinçer x (Çağatay Yılmaz dk. 79 x), Okan Deniz x, Mehmet Alaeddinoğlu x, Mervan Çelik x (Mansur Çalar dk. 66 x)

Yedekler: Aziz Aztağaç, Mustafa Papatya, Selman Aslan, Metin Esmer, Ebubekir Makta

Teknik sorumlu: Aykan Atik

Goller: Gökdeniz Bayrakdar (dk. 33 ve 85), Ghacha (dk. 69), Mustafa Erdilman (dk. 81 pen) (FT Antalyaspor)

Sarı kartlar: Eren Albayrak (FT Antalyaspor), Yunus Tarhan (Amed Sportif Faaliyetler) - ANTALYA