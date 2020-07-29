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Ziraat Türkiye Kupası Finali: Trabzonspor: 1 Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.

Ziraat Türkiye Kupası Finali: Trabzonspor: 1 Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)
29.07.2020 22:25 | Son Güncelleme: 30.07.2020 08:05

Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı bordo-mavili ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada ceza sahası dışında topu alan Bakasetas'ın vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

8. dakikada sol taraftan Guilherme'nin kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde topla buluşan Campi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

21. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Sörloth'un şutunu kaleci Marafona oyun alanı içine çeldi. Dönen topla buluşan Guilherme'nin şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

25. dakikada sol tarafta topla buluşan Sörloth'un ceza sahası içine yerden verdiği pasta Abdülkadir Ömür gelişine bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0

39. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Sörloth'un vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Ali Palabıyık xx, Serkan Olguncan xx, Asım Yusuf Öz xx

Trabzonspor: Uğurcan xx, Pereira xx, Hüseyin xx, Campi xx, Novak xx, Sosa xx, Abdülkadir Parmak xx, Abdülkadir Ömür xxx, Ekuban x (Bilal dk. 41 ?), Guilherme xx, Sörloth xxx

Yedekler: Erce, Ahmet, Hosseini, Manuel da Costa, Serkan, N'Diaye, Doğan, Nwakaeme, Yusuf

Teknik Sorumlu: Eddie Newton

Alanyaspor: Marafona xx, Juan Fran xx, Coulker xx, Sipois xx, Nsakala xx, Tzavellas xx, Ceyhun xx, Efecan xx, Bakasetas xx, Junior Fernandes xx, Cisse xx

Yedekler: Cenk, Baiano, Kaan, Welinton, Lokman, Salih, Onur, Musa, Emircan, Mustafa

Teknik Sorumlu: Mehmet Ali Karaca

Gol: Abdülkadir Ömür (dk. 25) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Siopis (Alanyaspor), Campi (Trabzonspor) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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