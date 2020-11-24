Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 4 - Sivas Belediyespor: 0
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Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 4 - Sivas Belediyespor: 0

24.11.2020 22:53 | Son Güncelleme: 24.11.2020 23:11
Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 4 - Sivas Belediyespor: 0

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda Fenerbahçe, sahasında karşı karşıya geldiği Sivas Belediyespor'u 4-0'lık skorla mağlup etti.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda Fenerbahçe, sahasında karşı karşıya geldiği Sivas Belediyespor'u 4-0'lık skorla mağlup etti. Bu sonuçla sarı-lacivertliler Ziraat Türkiye Kupası'nda ismini bir üst tura yazdırmış oldu.

Maçtan dakikalar

41. dakikada sağ taraftan Ferdi'nin ortasında arka direkte Mame Thiam'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

55. dakikada Uğur Kaan'ın pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Gustavo'nun şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

59. dakikada Mert Hakan'ın pasında ceza yayı önünde topla buluşan Pelkas'ın plase vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Necati oyun alanına çeldi.

63. dakikada sağ taraftan son çizgiye inen Ferdi yerden içeri çevirdi. Ön direkte Pelkas'ın yaptığı şık vuruşla top filelere gitti. 2-0

68. dakikada Mert Hakan'ın pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Mame Thiam'ın plase şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0

73. dakikada Mert Hakan'ın pasıyla penaltı noktası yakınında topun sahibi olan Ademi'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 4-0

Stat: Ülker

Hakemler: Sarper Barış Saka xx, Ömer Tevfik Özkoç xx, Murat Tuğberk Curbay xx

Fenerbahçe: Altay xx, Uğur Kaan Yıldız xx, Serdar xx, Sadık Çiftpınar xx, Caner Erkin xx (Novak dk. 46 x), Ozan xx (Gustavo dk. 46 x), Ömer Faruk xx (Pelkas dk. 46 xxx), Ferdi xx, Samatta xx (Ademi dk. 60 xx), Mert Hakan xxx (Eyüp Akcan dk. 76 x), Mame Thiam xxx

Yedekler: Oytun, Lemos, Yiğit Şanlıtürk, Serhat Ahmetoğlu, Gürkan Başkan

Teknik Direktör: Erol Bulut

Sivas Belediyespor: Necati Yılmaz x, Mehmet Fatih Ayık xx (Murat Akgül dk. 87 ?), Furkan Sağman xx, Şeyhmus xx, Muhsin Polat xx, Mustafa Aydın xx (Ali Say dk. 46 x), Şevki Çınar xx (Mustafa Gundak dk. 67 x), Cumhur Yılmaztürk xx, Emre Şahin xx (Volkan Eğri dk. 67 x), Ozan Kılıçoğlu xx (Abdullah Halman dk. 67 x), Uğur Mustafa Türk xx

Yedekler: Yunus Emre Kırdal, Uğur Bulut, Oğuzhan Karataş

Teknik Direktör: Özer Karadaş

Goller: Mame Thiam (dk. 41 ve 68), Pelkas (dk. 63), Ademi (dk. 73) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Mehmet Fatih Ayık, Ozan Kılıçoğlu (Sivas Belediyespor) Serdar Aziz, Gustavo (Fenerbahçe)

(Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 4 - Sivas Belediyespor: 0
Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 4 - Sivas Belediyespor: 0
Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 4 - Sivas Belediyespor: 0
Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 4 - Sivas Belediyespor: 0
Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 4 - Sivas Belediyespor: 0
Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 4 - Sivas Belediyespor: 0
Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 4 - Sivas Belediyespor: 0
Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 4 - Sivas Belediyespor: 0
Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 4 - Sivas Belediyespor: 0
Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 4 - Sivas Belediyespor: 0
Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 4 - Sivas Belediyespor: 0
Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 4 - Sivas Belediyespor: 0
Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 4 - Sivas Belediyespor: 0
Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 4 - Sivas Belediyespor: 0
Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 4 - Sivas Belediyespor: 0
Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 4 - Sivas Belediyespor: 0
Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 4 - Sivas Belediyespor: 0
Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 4 - Sivas Belediyespor: 0
Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 4 - Sivas Belediyespor: 0
Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 4 - Sivas Belediyespor: 0
Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 4 - Sivas Belediyespor: 0

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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