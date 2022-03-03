Ziraat Türkiye Kupası: DG Sivasspor: 1 Karagümrük: 0 (Maç sonucu) - Haberler

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Ziraat Türkiye Kupası: DG Sivasspor: 1 Karagümrük: 0 (Maç sonucu)

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Ziraat Türkiye Kupası: DG Sivasspor: 1 Karagümrük: 0 (Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final müsabakasında DG Sivasspor, Karagümrük'ü ağırladı.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final müsabakasında DG Sivasspor, Karagümrük'ü ağırladı. Müsabaka ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonuçla kırmızı-beyazlı ekip yarı finale yükseldi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

55. dakikada ceza sahası içinde Musa'nın sert şutunda Felix'e de çarpan topu kaleci Ali Şaşal kontrol etmeyi başardı.

62. dakikada Gradel'in arka direğe ortasında Appindangoye'nin kafa vuruşunu savunma uzaklaştırdı.

69. dakikada Kerem'in penaltı noktasına pasında Yatabare topukla vurarak, topu ağlara gönderdi. 1-0

84. dakikada ceza yayının gerisinde topla buluşan Durmaz'ın uzun şutunda top kaleci Ali Şaşal'da kaldı.

86. dakikada Kerem'in ceza sahasına ortasında Yatabare'nin şutunda kaleci Viviano gole izin vermedi.

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Arda Kardeşler xxx, Hakan Yemişken xxx, Samet Çavuş xxx

DG Sivasspor: Ali Şaşal xx, Appindangoye xx, Camara xx, Erdoğan xx, Ziya xx, Hakan xx, Cofie xx, Felix xx (Kerem dk. 59 xx), Kayode xx (Sefa dk. 80 ?), Yatabare xxx, Gradel xx (Henrique dk. 90+4 ?)

Yedekler: , Uğur, Goutas, Moussa, Henrique, Koray, Özkan, Caner

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Karagümrük: Viviano xx, Salih xx, Biraschi xx, Burak xx (Balkovec dk. 66 x), Caner xx, Durmaz xx, Biglia xx, Touore x (Münir dk. 65 x), Borini x (Isaac dk. 44 xx), Bistrovic x (Salibur dk. 77 xx), Musa xx (Emre dk. 65 xx)

Yedekler: Utku Samed, Alparslan, Adnan, Bahattin

Teknik Direktör: Atılay Canel

Goller: Yatabare (dk. 69) (Sivasspor)

Sarı kartlar: Sefa (Sivasspor) Burak, Isaac (Karagümrük) - SİVAS

İhlas Haber Ajansı - Spor

Türkiye Kupası, Karagümrük, Sivasspor, Spor, Haberler

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