Ziraat Türkiye Kupası: DG Sivasspor: 0 - Esenler Erokspor: 1

18.12.2019 18:32 | Son Güncelleme: 18.12.2019 18:38

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında DG Sivasspor, Esenler Erokspor'u evinde konuk etti. Mücadele Esenler'in 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonuçla ilk maçtan 2-0 galip ayrılan Sivasspor tur atlayan ekip oldu.



Stat: 4 Eylül



Hakemler: Alper Çetin xx, Hüseyin Aylak xx, Bersan Duran xx



DG Sivasspor: Ali xx, Papp xx, Fatih xx, Ziya xx, Barış xx, Cofie xx (Uğur dk. 73 x), Traore xx, Armin xx (Aaron dk. 66 x), Emre xx, Erdoğan xx, Kone xx



Yedekler: Muammer, Can, Furkan, Volkan



Teknik Direktör: Rıza Çalımbay



Esenler Erokspor: Özgün xxx, Erhan xxx, Gökcan xx, Berkay xxx, Sinan xx, Efe xxx, Melih xxx, Alper xxx (Emirhan dk. 90 ?), Emre xx (Eray dk. 66 xx), Halil xxx, Abdurrahman xxx



Yedekler: Hasan, Bilal, Talha, Burak, Eray



Teknik Direktör: Halit Üçkaleler



Goller: Alper (dk. 78) (Esenler Erokspor)



Sarı kartlar: Papp (DG Sivasspor), Efe (Esenler Erokspor) - SİVAS

Kaynak: İHA