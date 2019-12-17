Ziraat Türkiye Kupası: Antalyaspor: 1 - Eyüpspor: 1 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ikinci maçında Antalyaspor, Eyüpspor'u ağırlıyor.
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ikinci maçında Antalyaspor, Eyüpspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.
Maçtan dakikalar (ilk yarı)
3. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Mukairu'nun vuruşu az farkla auta gitti.
8. dakikada Muharrem Doğan'ın pasıyla ceza sahası ön çizgisi üzerinde topla buluşan Metahan Mertöz'ün sert vuruşunda top, kaleci Boffin'in solundan ağlarla buluştu. 0-1
24. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Bünyamin Balcı'nın yerden pasında ön direkte topla buluşan Gelson Dala'nın vuruşuna kaleci Timur Çakıroğulları müdahale etti. Dönen topu tamamlayan Gelson Dala, takımına beraberlik golünü getirdi. 1-1
Stat: Asteria Kremlin Palace
Hakemler: Kadir Sağlam xx, Gökhan Memişoğlu xx, Gökmen Baltacı xx
Antalyaspor: Boffin xx, Tarık Çamdal xx, Salih Dursun xx, Bünyamin Balcı xx, Cissokho xx, Harun Alpsoy xx, Halil İbrahim Sevinç xx, Mikail Başar, Fredy xx, Gelson Dala xx, Mukariu x
Yedekler: Yakup Mert, Mevlüt Han Ekelik, Batuhan Arslan, Ufuk Akyol, Ege Bilsel, Batuhan Berkay Fındık, Emre Korkmaz
Eyüpspor: Timur Çakıroğulları xx, Göksu Alhas xx, Muhammet Yeşil xx, Muhammet Sercan Türkeri x, Muharrem Doğan xx, Kadirhan Atagün xx, Berkan Burak Turan xx, Eren Taşkın xx, İzlem Anıl Balakkız xx, Metehan Mertöz x, Emre Torun xx
Yedekler: Alp Tutar, Doğukan Öksüz, Harun Özcan, Volkan Kesim, Berzan Akkaya, Ömer Akbel, Ahmed Emir Tekçam
Goller: Metahan Mertöz (dk. 8) (Eyüpspor), Gelson Dala (dk. 24) (Antalyaspor)
Sarı kartlar: Muhammet Sercan Türkeri (Eyüpspor), Metehan Mertöz (Eyüpspor) - ANTALYA