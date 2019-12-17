Haberler » Spor » Ziraat Türkiye Kupası: Antalyaspor: 1 - Eyüpspor: 1 (İlk yarı) - Spor

Ziraat Türkiye Kupası: Antalyaspor: 1 - Eyüpspor: 1 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ikinci maçında Antalyaspor, Eyüpspor'u ağırlıyor.

17.12.2019 15:35 | Son Güncelleme: 17.12.2019 15:50
Ziraat Türkiye Kupası: Antalyaspor: 1 - Eyüpspor: 1 (İlk yarı)

Ziraat 5. Tur ikinci maçında , 'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.


Maçtan dakikalar (ilk yarı)


3. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Mukairu'nun vuruşu az farkla auta gitti.


8. dakikada Muharrem Doğan'ın pasıyla ceza sahası ön çizgisi üzerinde topla buluşan Metahan Mertöz'ün sert vuruşunda top, kaleci Boffin'in solundan ağlarla buluştu. 0-1


24. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Bünyamin 'nın yerden pasında ön direkte topla buluşan Gelson Dala'nın vuruşuna kaleci Timur Çakıroğulları müdahale etti. Dönen topu tamamlayan Gelson Dala, takımına beraberlik golünü getirdi. 1-1


Stat: Asteria Kremlin Palace


Hakemler: Kadir Sağlam xx, Gökhan Memişoğlu xx, Gökmen Baltacı xx


Antalyaspor: Boffin xx, Tarık Çamdal xx, Salih Dursun xx, Bünyamin Balcı xx, Cissokho xx, Harun Alpsoy xx, Halil İbrahim Sevinç xx, Mikail Başar, Fredy xx, Gelson Dala xx, Mukariu x


Yedekler: Yakup Mert, Mevlüt Han Ekelik, Batuhan Arslan, Ufuk Akyol, Ege Bilsel, Batuhan Berkay Fındık, Emre Korkmaz


Eyüpspor: Timur Çakıroğulları xx, Göksu Alhas xx, Muhammet Yeşil xx, Muhammet Sercan Türkeri x, Muharrem Doğan xx, Kadirhan Atagün xx, Berkan Burak Turan xx, Eren Taşkın xx, İzlem Anıl Balakkız xx, Metehan Mertöz x, Emre Torun xx


Yedekler: Alp Tutar, Doğukan Öksüz, Harun Özcan, Volkan Kesim, Berzan Akkaya, Ömer Akbel, Ahmed Emir Tekçam


Goller: Metahan Mertöz (dk. 8) (Eyüpspor), Gelson Dala (dk. 24) (Antalyaspor)


Sarı kartlar: Muhammet Sercan Türkeri (Eyüpspor), Metehan Mertöz (Eyüpspor) - ANTALYA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler