Ziraat Fakültesi'nde hasat zamanı
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Ziraat Fakültesi'nde hasat zamanı

Ziraat Fakültesi'nde hasat zamanı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Ziraat Fakültesi, 800 dekarlık alana ektiği buğdayları hasat etmeye başladı.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Ziraat Fakültesi, 800 dekarlık alana ektiği buğdayları hasat etmeye başladı. Fakülte yönetimi 350 tona yakın ürün elde etmeyi hedefliyor.

BUÜ Ziraat Fakültesi, buğday tarlalarındaki hasat çalışmalarına başladı. Sonbaharda ekimi gerçekleştirilen buğday başaklarının istenilen olgunluğa ulaşmasının ardından biçerdöver ile yaklaşık 800 dekarlık alanda hasat yapılacak. Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adem Doğangün, Fakülte Dekanı Prof. Dr. İlhan Turgut ve akademisyenler de ilk gün personele hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Hasat çalışmalarının ilk gününde personeli yalnız bırakmayan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, bereketli bir sezon temennisinde bulundu. Üniversite yönetimi olarak gelen bütün talepleri karşılamaya gayret ettiklerinin altını çizen Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, "Fakültelerimizden, meslek yüksekokullarımızdan, enstitülerimizden ve diğer tüm birimlerimizden gelen talepleri dikkatlice inceliyor, elimizden gelen tüm desteği vermeye çalışıyoruz. Üniversitemizdeki eğitim-öğretim faaliyetlerinin eksiksiz yürütülmesinin yanı sıra diğer alanlarda da ön plana çıkabilmesinin gayreti içerisindeyiz. Bu anlamda üretim çalışmaları da bizler için büyük bir önem arz ediyor. Bugün Ziraat Fakültemizin buğday hasadı çalışmalarının ilk gününde çalışanlarımızla hep birlikte olmak istedik. İnşallah güzel bir dönem geçirilecek ve Üniversitemiz buradan ciddi bir kazanç sağlayacak. Elde ettiğimiz kazancı yine Üniversitemiz için değerlendireceğiz. Hepimiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" açıklamasında bulundu.

Ziyarette çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulunan Dekan Prof. Dr. İlhan Turgut, ürün ekim aşamasının tamamlanmasının ardından fakülte olarak ilk kez ilaçlama safhasında drone kullandıklarını söyledi. Drone ile ilaçlamanın zaman, su ve ilaçtan tasarruf etmelerine vesile olduğunu aktaran Prof. Dr. İlhan Turgut, hasat çalışmalarının da en yüksek verim ile tamamlanması için her türlü tedbiri aldıklarını vurguladı. Turgut, bu yıl için yaklaşık 300-350 ton arasında bir ürün elde etmeyi planladıklarını söyledi. - BURSA

Ziraat Fakültesi'nde hasat zamanı
Ziraat Fakültesi'nde hasat zamanı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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