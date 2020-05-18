Zinedine Zidane'ın Real Madrid Formasıyla Attığı Harika Goller
Real Madrid formasıyla geçirdiği 5 sezonda 49 gol atan Zidane, Beyazlar'ın formasıyla son maçında 16 Mayıs 2016'da çıkmıştı. Zidane'in Real Madrid formasıyla attığı gollerden en iyilerine birlikte göz atalım.
18.05.2020 13:10 | Son Güncelleme: 18.05.2020 13:10
Real Madrid formasıyla geçirdiği 5 sezonda 49 gol atan Zidane, Beyazlar'ın formasıyla son maçında 16 Mayıs 2016'da çıkmıştı. Zidane'in Real Madrid formasıyla attığı gollerden en iyilerine birlikte göz atalım.
Kaynak: Dugout