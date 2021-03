ZIL Coin nedir? Güncel Zilliqa (ZIL) Coin yorum ve grafiği

Zilliqa bugünkü fiyatı ₺1,40 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺3.121.578.105 TRY. Zilliqa son 24 saatte yüzde düştü. Anlık CoinMarketCap sıralaması #48, piyasa değeri ₺15.540.247.886 TRY. Dolaşımdaki arz 11.066.658.016 ZIL coin ve maksimum seviyede. 21.000.000.000 ZIL coin.

ZIL COİN NEDİR?

ZIL coin, saniyede binlerce işlemi tamamlama yeteneği ile yüksek verim sunmak için tasarlanmış halka açık, izinsiz bir blok zinciridir . İkinci katman ölçekleme çözümü olarak parçalamayı kullanarak blok zincir ölçeklenebilirliği ve hızı sorununu çözmeyi amaçlamaktadır. Platform, birçok merkezi olmayan uygulamaya ev sahipliği yapıyor ve Ekim 2020 itibariyle, stake etme ve verim çiftçiliğine de izin veriyor .

Zilliqa üzerinde geliştirme çalışmaları resmi olarak Haziran 2017'de başladı ve test ağı Mart 2018'de yayına girdi. Bir yıldan biraz daha uzun bir süre sonra, Haziran 2019'da platform ana ağını başlattı .

Zilliqa'nın yerel hizmet belirteci olan ZIL, ağdaki işlemleri işlemek ve akıllı sözleşmeleri yürütmek için kullanılır.

Zilliqa'nın Kurucuları Kimlerdir?

Zilliqa ilk olarak National University of Singapore School of Computing'de yardımcı doçent olan Prateek Saxena tarafından tasarlandı. Saxena ve School of Computing'deki birkaç öğrenci, 2016 yılında, parçalama odaklı bir blok zincirinin ağ verimliliğini ve hızını nasıl artırabileceğini özetleyen bir makale yayınladı.

Aynı dönemde Saxena, ömür boyu sürecek bir finans ve teknoloji girişimcisi olan Max Kantelia ve Singapur Bilgisayar Topluluğu'nun eski başkanı Juzar Motiwalla ile birlikte Anquan Capital'i kurdu. Şirket, Zilliqa ağını geliştirmek için Haziran 2017'de Zilliqa Research'ü bünyesine katarak Dong Xinshu'yu CEO, Yaoqi Jia'yı baş teknoloji sorumlusu ve Amrit Kumar'ı baş bilim sorumlusu olarak getirdi. Üçü de daha önce NUS School of Computing'de araştırma görevlisi olarak çalıştı.

Zilliqa'yı Benzersiz Yapan Nedir?

Zilliqa, tamamen parçalanmış bir ağa dayanan dünyanın ilk halka açık blok zinciri olduğunu iddia ediyor . Bu, ölçeklenebilirlik sorununu çözdüğünü söylediği, yüksek verim ve saniyede yüksek işlem oranı elde etmesini sağlar. Ağ büyüdükçe ve parça sayısı arttıkça, her parça işlemleri ayrı ayrı işlediğinden, saniyede işlenebilecek işlem sayısı da artar. Ayrıca, kayıtlar işlendikten hemen sonra Zilliqa blok zincirine eklenir, bu da onay için ek süre gerekmediği anlamına gelir.

Zilliqa, reklamcılık, oyun, eğlence ve finansal hizmetler ve ödeme endüstrileri dahil olmak üzere büyük ölçekli kurumsal kullanım için tercih edilen blok zinciri olmayı hedefliyor. Ekibi, 2018 pozisyon belgesinde, platformun "VISA ve MasterCard gibi geleneksel merkezi ödeme yöntemlerine rakip olmayı hedeflediğini" belirtiyor .

Hem Anquan Capital hem de Zilliqa'yı geliştirmekten sorumlu şirket olan Zilliqa Research, önemli miktarda ZIL rezervine sahip.

Dolaşımda Kaç Zilliqa (ZIL) Sikkesi Var?

Zilliqa, sabit maksimum 21 milyar token arzına sahiptir. ZIL ilk edildi hazır bir şekilde İkinci ERC-20 belirteçleri bundan sonra bu, bir belirteç değiştirilebilir durumunda Zilliqa mainnet aktarıldı Ocak 2018 de sonucuna bir belirteç üretim etkinliği bir parçası olarak belirteci sonucuna Şubat 2020.

Başlamadan önce, Zilliqa, token oluşturma etkinliğinde dağıtılacak tüm tokenlerin (12.6 milyar ZIL)% 60'ını oluşturdu ve kalan% 40 (8.4 milyar ZIL) madencilik süreci aracılığıyla oluşturulacak. Tüm tokenlerin yüzde onu (2,1 milyar ZIL) Anquan Capital için,% 12'si (2,52 milyar ZIL) Zilliqa Research için ve% 5'i çağdaş ve gelecekteki Zilliqa ekip üyeleri için ayrıldı - bunların hepsinin üç ayda bir dağıtılacağı açıklandı. -yıl dönemi.

Zilliqa, blok madenciliği ödülü yavaş yavaş düşerken, tüm tokenlerin 10 yıl içinde basılacağı şekilde tasarlanmıştır. Teknik incelemesine göre proje , tokenlerin % 80'inin (16,8 milyar ZIL) ilk dört yıl içinde ve% 20'sinin (4,2 milyar ZIL) kalan altı yıl içinde çıkarılmasını hedefliyor .

Zilliqa Ağı Nasıl Güvende Tutulur?

Zilliqa ağı, pratik bir Bizans Hata Toleransı veya pBFT, fikir birliği protokolü ile güvence altına alınmıştır ; bu, tüm düğümlerin en az üçte ikisinin, blok zincirine eklenebilmesi için bir kaydın doğru olduğunu kabul etmesi gerektiği anlamına gelir. Her Zilliqa blok zinciri parçası, tüm işlemlerin bir alt bölümünü onaylamak için bir grup düğüme dayanır ve her parça bir fikir birliğine vardığında, ikinci bir düğüm grubu, parçaların toplu sonuçlarını onaylar ve blok zincirine yeni bir blok ekler.

Ağ, fikir birliği protokolünü güvence altına almak için eliptik eğri şifreleme kullanır ve çoklu imzalara izin verir. Zilliqa, işlem kayıtlarını koruyan pBFT mutabakat protokolüne ek olarak, düğüm kimliklerini atamak ve parçalar oluşturmak için bir çalışma kanıtı algoritması da kullanır .

Zilliqa , akıllı sözleşmeleri için Scilla adında yeni bir dil geliştirdi . Akıllı Sözleşme Orta Düzey Dilinin kısaltması olan Scilla, dil düzeyindeki güvenlik açıklarını otomatik olarak belirleyip ortadan kaldırmayı ve matematiksel kanıtlarla akıllı sözleşmelerin güvenliğini resmi olarak doğrulamayı kolaylaştırmayı amaçlayan güvenlik odaklı bir dildir.

Zilliqa'yı (ZIL) Nereden Satın Alabilirsiniz?

Zilliqa'nın yerel jetonu ZIL, çeşitli büyük kripto para borsalarında listeleniyor - Binance , Huobi , Bitfinex ve Bithumb dahil - burada itibari para birimleri, stablecoin'ler ve diğer kripto para birimleri ile alınıp satılabiliyor .