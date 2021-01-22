Zinedine Zidane'ın koronavirüs test sonucu pozitif çıktı

İspanya La Liga'nın güçlü takımlarından Real Madrid'de koronavirüs şoku yaşanıyor. Eflatun-beyazlıların resmi sitesinden yapılan açıklamada, Fransız teknik adam Zidane'ın korona virüs testinin pozitif sonuçlandığı duyuruldu.

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'de yapılan Covid-19 PCR testleri sonucunda teknik direktör Zinedine Zidane'da pozitif bulgulara rastlandığı açıklandı.

İspanyol basını, Fransız teknik adamın, ligde yarın deplasmanda Alaves'e karşı oynanacak maçta takımın başında sahaya çıkamayacağını yerine ikinci antrenör David Bettoni'nin geçeceğini yazdı.

Mevcut protokol gereği Zidane'a yapılacak diğer testler sonrasında karantinasının kaç gün süreceği belli olacak.

Ligde lider Atletico Madrid'in 7 puan gerisinde 37 puanla ikinci sırada yer alan Real Madrid, yarın deplasmanda Alaves ile karşılaşacak.

KREDİSİ TÜKENMİŞTİ

İspanya Kral Kupası 4. turunda 3. lig takımı Deportivo Alcoyano'ya 2-1 yenilerek elenen Real Madrid'i tartışmaya başlayan ülke basını, geçtiğimiz günlerde teknik direktör Zinedine Zidane'ın kredisinin bittiğini iddia etmişti.

RAUL YA DA GALLARDO

Arjantin'in River Plate takımının teknik direktörü Marcelo Gallardo ve Real Madrid alt takımını çalıştıran Raul Gonzalez, Zidane'ın görevine son verilmesi halinde yerini alacak isimler olarak aday gösterilmişti.

Geçen sezon Real Madrid'i lig şampiyonu yapan Fransız teknik adamın Haziran 2022'ye kadar geçerli sözleşmesi bulunuyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı