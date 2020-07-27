Zenit'li Branislav Ivanovic, şampiyonluk töreninde kupayı kırdı Rusya Kupası finalinde Khimki'yi 1-0 mağlup eden Zenit St. Petersburg'un deneyimli kaptanı Branislav Ivanovic, şampiyonluk töreninde kupayı yere düşürdü. Ortaya çıkan görüntüler dikkat çekerken yere düşen kupa da parçalandı.

Rusya Premier Ligi'nde 2019/20 şampiyonluğunu kazanan Zenit St. Petersburg, Rusya Kupası finalinde Khimki ile kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Artem Dzyuba'nın golüyle 1-0 kazanan ekip, kupada da mutlu sona ulaşırken şampiyonluk kutlamalarına Zenit takımının kaptanı Branislav Ivanovic damga vurdu. Sırp futbolcu, kristal olarak tasarlanan kupayı yere düşürdü. Kupanın kırılarak yere düştüğü anlar törene damga vurdu.

TARİHİNDE İKİNCİ KEZ

St. Petersburg temsilcisi, kulüp tarihinde ikinci kez kupa-lig dublesi yaptı. Teknik direktör Sergey Semak önderliğinde bu başarıyı tekrarlayan Zenit, son olarak 2010 yılında Luciano Spaletti ile hem Rusya Ligi'ni hem de Rusya Kupası'nı kazanmıştı.