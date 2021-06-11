Zeljko Obradovic parkelere geri dönüyor

Fenerbahçe'yi çalıştırdığı 7 sezonda sarı-lacivertlilere Euroleague şampiyonluğu da dahil olmak üzere birçok kupa kazandıran ve ardından başantrenörlüğe ara veren Zeljko Obradovic yeniden parkelere döneceğinin sinyallerini verdi. Efsane antrenör yaptığı açıklamada, "Dinlendim, şarjımı doldurdum ve şimdi dönmeyi amaçlıyorum. Nerede çalışacağıma dair ay sonuna kadar karar vereceğim" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'yle kazandığı başarılarla sarı-lacivertlileri Avrupa basketbolunda zirveye taşıyan başantrenör Zeljko Obradovic yeniden parkelere dönüyor.

"HENÜZ KİMSEYLE GÖRÜŞMEDİM"

Kendisi için en önemli şeyin motivasyon olduğunu söyleyen Obradovic, özel hayatındaki bazı durumların da hallolduğunu belirterek yeni kulübü için karar aşamasında olduğunu söyledi. Deneyimli antrenör taraftarı olduğu Partinzan'a dönme ihtimali ile ilgili soruya, "Orası benim aşık olduğum kulüp, Partizan ve Borac hep kalbimde var olan kulüpler. Ailem ve çevremdeki insanların da görüşü benim için önemli. Henüz kimseyle görüşmedim, menajerim zaten var. 20 gün içinde neler olacağı belli olacak" diye ekledi.