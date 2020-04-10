SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Zeljko Obradovic, Fenerbahçe'de kalmak istiyor - Spor
Kostas Sloukas, Malcolm Thomas, Ivan Obradovic, Spor

Zeljko Obradovic, Fenerbahçe'de kalmak istiyor

Kendisine yapılan sözleşme teklifine bir yanıt vermeyen Obradovic, koronavirüs salgını sonrasında Fenerbahçe'ye geri dönmek istiyor.

10.04.2020 20:53 | Son Güncelleme: 10.04.2020 21:16
Zeljko Obradovic, Fenerbahçe'de kalmak istiyor

Fenerbahçe Beko ile bir yıllık daha kontratı bulunan Yunan oyun kurucu Kostas Sloukas'ın, Koç Zeljko Obradovic'in takımdan ayrılması durumunda Türkiye'deki geleceğinin değişebileceğini ifade etmesi gündeme bomba gibi düşmüştü. Bu açıklamalardan sonra başarılı çalıştırıcının sezon sonunda takımdan ayrılacağı söylemleri yüksek sesle yeniden konuşulmaya başlandı.

TAKIMIN BÜTÇESİ DÜŞÜRÜLECEK

Obradovic, F.Bahçe'den yıllık 3 milyon euro garanti ücret kazanıyor. Sözleşmede şampiyonluk bonusları da bulunuyor. Örneğin tecrübeli isim, 2016-2017 sezonunda Fenerbahçe Beko'nun hem lig hem de Euroleague'de şampiyon olduğu dönemde 5 milyon 250 bin euro almıştı. Sarı-lacivertli yönetim, sezon ortasında Zeljko Obradovic'e 1 milyon 650 bin Dolar teklif yaptı. Bu teklifte, 30 milyon Euro olan takımın bütçesinin 15 milyon Euro'ya indirileceği de Obrodovic'e belirtildi.

DURUMU ÜLKESİNDE TAKİP EDİYOR

O dönemde Barcelona'nın markajında olan Sırp çalıştırıcı, yönetimden gelen bu teklife olumlu ya da olumsuz bir yanıt vermedi. Zeljko Obradovic, yaşanan koronavirüs pandemisi sonrası ise son kararını verdi. Fenerbahçe Beko'yu hiçbir zaman zor durumda bırakmak istemeyen başarılı koç, takımda kalma kararını yakın çevresi ve menajeri ile paylaştı. Yönetimin kendisiyle temasa geçmesini bekleyen tecrübeli çalıştırıcı, ülkesi Sırbistan'da olmasına rağmen takımının durumunu çok yakından takip ediyor. Yapılacak olan görüşmelerde orta yolun bulunarak imzaların atılması bekleniyor.

(Akşam)

Zeljko Obradovic, Fenerbahçe'de kalmak istiyor
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Maske dağıtan Arda Turan, gönülleri fethetti! Spor
Maske dağıtan Arda Turan, gönülleri fethetti!
Caner Erkin'in menajerinden bir F.Bahçe açıklaması daha geldi Spor
Caner Erkin'in menajerinden bir F.Bahçe açıklaması daha geldi
Efsane sporcu, 11 yıllık model eşiyle olan evliliğinden memnun değil Spor
Efsane sporcu, 11 yıllık model eşiyle olan evliliğinden memnun değil
ABD'de ikinci bahar! 46 yaşındaki Vieri, 2. kez baba oldu Spor
ABD'de ikinci bahar! 46 yaşındaki Vieri, 2. kez baba oldu
Taburcu olan Rüştü Reçber'in test sonucu çıktı Spor
Taburcu olan Rüştü Reçber'in test sonucu çıktı
Koronaya karşı zafer kazanan Rüştü Reçber'den Barcelona itirafı Spor
Koronaya karşı zafer kazanan Rüştü Reçber'den Barcelona itirafı
Zinedine Zidane, ailesinin memleketi Cezayir'de 5 yoğun bakım ünitesi yatağı bağışladı
Zinedine Zidane, ailesinin memleketi Cezayir'de 5 yoğun bakım ünitesi yatağı bağışladı
Hasan Çavuşoğlu: Fenerbahçe'den teklif gelirse, Erol Bulut'un yolunu gururla açarız
Hasan Çavuşoğlu: Fenerbahçe'den teklif gelirse, Erol Bulut'un yolunu gururla açarız
Courtois'nın eski sevgilisi Sara Soldati, Juventus'a olan desteği ile adından söz ettiriyor
Courtois'nın eski sevgilisi Sara Soldati, Juventus'a olan desteği ile adından söz ettiriyor
Galatasaray, voleybol takımlarını sadece Türk oyunculardan kuracak
Galatasaray, voleybol takımlarını sadece Türk oyunculardan kuracak
Diagne'nin sosyal medyada bir kadına sorduğu cinsel ilişki sorusu büyük tepki çekti
Diagne'nin sosyal medyada bir kadına sorduğu cinsel ilişki sorusu büyük tepki çekti
Eskişehirspor'a 6 puan silme cezası ve 2 dönem transfer yasağı!
Eskişehirspor'a 6 puan silme cezası ve 2 dönem transfer yasağı!
Fenerbahçe, gelecek sezon için Kwadwo Asamoah ile anlaşmaya vardı
Fenerbahçe, gelecek sezon için Kwadwo Asamoah ile anlaşmaya vardı
Servet Yardımcı: Liglerin başlama tarihini mayıs başında tekrar değerlendireceğiz
Servet Yardımcı: Liglerin başlama tarihini mayıs başında tekrar değerlendireceğiz
Erdoğan ile fotoğraf çektirdiği için Almanya'da tepki çeken ve bu yüzden milli takımı bırakan Mesut: Türk köklerime saygısızlık ettiler
Erdoğan ile fotoğraf çektirdiği için Almanya'da tepki çeken ve bu yüzden milli takımı bırakan Mesut: Türk...
Arda Turan, söz verdiği 100 bin maskenin ilk kısmını dağıttı
Arda Turan, söz verdiği 100 bin maskenin ilk kısmını dağıttı
Cenk Tosun: Bence Alex ama büyüklerim Hagi'nin daha iyi olduğunu söylüyor
Cenk Tosun: Bence Alex ama büyüklerim Hagi'nin daha iyi olduğunu söylüyor
Uğurcan'ın meydan okumasını kabul eden Alexander Sörloth mutfağa girdi
Uğurcan'ın meydan okumasını kabul eden Alexander Sörloth mutfağa girdi
Alex de Souza: Oynadığım en iyi takım F.Bahçe değil, 2003 yılındaki Cruzeiro'ydu
Alex de Souza: Oynadığım en iyi takım F.Bahçe değil, 2003 yılındaki Cruzeiro'ydu
Lionel Messi, Ronaldinho'nun kefalet parasını ödediği iddiaları yalanladı
Lionel Messi, Ronaldinho'nun kefalet parasını ödediği iddiaları yalanladı
Rushian Hepburn-Murphy antrenman yaparken evinin camını kırdı
Rushian Hepburn-Murphy antrenman yaparken evinin camını kırdı
'Evde kal' çağrısı yapan Ronaldo, Madeira Stadı'nda antrenman yaptı
"Evde kal" çağrısı yapan Ronaldo, Madeira Stadı'nda antrenman yaptı
Mauro Icardi karantinayı, ailesiyle bu saray yavrusunda geçiriyor
Mauro Icardi karantinayı, ailesiyle bu saray yavrusunda geçiriyor
Djourou, sözleşmesini fesheden Sion'u mahkemeye verdi
Djourou, sözleşmesini fesheden Sion'u mahkemeye verdi
Talisca, Beşiktaşlı yöneticiye telefon açtı ve geri dönmek istediğini söyledi
Talisca, Beşiktaşlı yöneticiye telefon açtı ve geri dönmek istediğini söyledi
Koronavirüse yakalanan Mikel Arteta tamamen iyileşti
Koronavirüse yakalanan Mikel Arteta tamamen iyileşti
Infantino: Futbolu her yönden desteklemeyi sürdüreceğiz
Infantino: Futbolu her yönden desteklemeyi sürdüreceğiz
Survivor'a katılan ünlü futbolcunun kardeşi, aradığı aşkı adada buldu
Survivor'a katılan ünlü futbolcunun kardeşi, aradığı aşkı adada buldu
Ünlü futbolcu, model sevgilisiyle ihtiyaç sahiplerini unutmadı
Ünlü futbolcu, model sevgilisiyle ihtiyaç sahiplerini unutmadı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Engin Altay Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Cüneyt Özdemir Kıvanç Tatlıtuğ Recep Tayyip Erdoğan
Spor Bülent Uygun Rıza Çalımbay Radamel Falcao Ahmet Nur Çebi Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Türk Wuhan Nisan Futbolcu
Şu an buradasınız: Zeljko Obradovic, Fenerbahçe'de kalmak istiyor - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2020 21:56:16. #1.14#
title