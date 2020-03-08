SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Zekeriya Alp'ten Trabzonspor'a yanıt: Bu iddiaları ortaya atanlar ispatlamakla yükümlüdür - Spor
Merkez Hakem Kurulu, Zekeriya Alp, Trabzonspor, Gaziantep, Spor

Zekeriya Alp'ten Trabzonspor'a yanıt: Bu iddiaları ortaya atanlar ispatlamakla yükümlüdür

MHK Başkanı Zekeriya Alp, Trabzonspor'un Gaziantep FK maçının ardından yaptığı açıklamalara cevap verdi. Zekeriya Alp, Trabzonspor'un ortaya attığı iddiaları ispatlamak zorunda olduğunu ve açıklamayı yapanlar hakkında yasal işlem başlatacaklarını söyledi.

08.03.2020 15:07 | Son Güncelleme: 08.03.2020 15:14
Zekeriya Alp'ten Trabzonspor'a yanıt: Bu iddiaları ortaya atanlar ispatlamakla yükümlüdür

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp, Trabzonspor Kulübü'nün, Gaziantep FK ile oynadığ karşılaşma sonrasında resmi internet sitesinden yayınladığı yazı ile ilgili bir açıklamada bulundu.

Alp, Trabzonspor'un açıklamasını derin bir üzüntüyle okuduğunu belirttiği açıklamasında, "Kaldı ki, kendilerine operasyon yapıldığını iddia edenler, çamur at izi kalsın misali ortaya attıkları bu iddialarını ispatlamak zorundadır. Aksi takdirde bunun mutlak surette hukuki bir bedeli olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Zekeriya Alp'in açıklaması şu şekilde;

Süper Lig'in 25. Haftasında oynanan Gaziantep FK-Trabzonspor maçında yaşanan bir pozisyondan hareketle, Trabzonspor Kulübünün resmi internet sitesinde bir yöneticinin imzasıyla yayınlanan, eleştiri sınırlarını fazlasıyla aşan mesnetsiz açıklamaları hayretle ve derin bir üzüntü ile okudum.

Türk futbol ailesinin her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğu bir dönemde; hiçbir dayanağı olmayan, Türk futbolunun saygınlığını rencide edici, MHK ve hakemlerimizi hedef tahtası haline getiren, vicdanları yaralayan bu sözleri tasvip etmem asla mümkün değildir.

"KİMSEYE DİYET BORCUMUZ YOKTUR"

Merkez Hakem Kurulumuz ve Türk hakemliği; hiçbir zaman iddia edildiği gibi bir sistemin, ahlaksızlığın ya da alçakça planların içinde olmamıştır ve olmayacaktır. Kimseye diyet borcumuz da yoktur.

Kaldı ki, kendilerine operasyon yapıldığını iddia edenler, çamur at izi kalsın misali ortaya attıkları bu iddialarını ispatlamak zorundadır. Aksi takdirde bunun mutlak surette hukuki bir bedeli olmalıdır.

"ASILSIZ SENARYOLARA SON VERİLMELİDİR"

Gerek ben, gerek kurulum, gerekse hakemlerimizle ilgili ne tesadüftür ki genellikle kaybedilen puanlar sonrasında yapılan, tamamıyla art niyetli ve gerçek hedefini de bilmediğim, asılsız senaryolara artık bir son verilmelidir.

Aklın, mantığın, sağduyunun hakim olduğu bir futbol ortamı için tüm paydaşlar sorumluluk duygusuyla hareket etmeli, aklıselim davranmalıdır.

"YASAL İŞLEMLER BAŞLATILACAKTIR"

Bu nedenle; bu ve benzeri açıklamaları yapanlar hakkında, MHK Başkanı olarak ben ve adı geçen isimlerle birlikte her türlü yasal işlemler başlatılacaktır.

Tek amacı hiçbir ayrım ve renk gözetmeksizin en adil ve tarafsız şekilde futbola hizmet etmek olan bizlerin onurlu ve dik duruşu hiçbir zaman değişmeyecektir.

Kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunarım.

Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu
Zekeriya Alp'ten Trabzonspor'a yanıt: Bu iddiaları ortaya atanlar ispatlamakla yükümlüdür

Haberin Videosu:

MHK Başkanı Zekeriya Alp'ten Trabzonspor'a yanıt: Bu iddiaları ortaya atanlar ispatlamakla yükümlüdür

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı Spor
Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu Spor
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu
'Biz mi kurtarın dedik' diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı Spor
"Biz mi kurtarın dedik" diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı
Havada gerilim! Avrupa ülkesi, Rus savaş uçaklarını taciz etti Spor
Havada gerilim! Avrupa ülkesi, Rus savaş uçaklarını taciz etti
Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü teknik adam geliyor! Spor
Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü teknik adam geliyor!
Komşuda en korkunç gün! 49 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti Spor
Komşuda en korkunç gün! 49 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Özkoç James Jeffrey Angela Merkel Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sadi Konuk Levent Can Emine Bulut Acun Ilıcalı
Spor İrfan Can Fatih Terim Berkay Şahin Gökhan Gönül Malcolm Thomas
Daha Fazla Türk Avrupa İtalya Yunanistan
Şu an buradasınız: Zekeriya Alp'ten Trabzonspor'a yanıt: Bu iddiaları ortaya atanlar ispatlamakla yükümlüdür - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2020 15:35:43. #1.14#