Hande Baladın kimdir? Milli voleybolcu Hande Baladın kaç yaşında, boy kaç, nereli?

A Milli Kadın Voleybol takımımızın önemli isimlerinden Hande Baladın başarılı performansıyla ilgi odağı oldu. Olimpiyatlarda gösterdiği performans ile dikkatleri çeken başarılı voleybolcu hakkında Milli voleybolcu Hande Baladın kaç yaşında, boy kaç, nereli ve Hande Baladın kimdir gibi konular merak edildi.

2020 Olimpiyatları'nda gösterdiği performansla göz dolduran Hande Baladın, hem ülkemizde hem de dünya genelinde ilgi odağı oldu. Peki, Milli voleybolcu Hande Baladın kaç yaşında, boy kaç, nereli? Hande Baladın kimdir?

HANDE BALADINKİMDİR?

Doğum tarihi: 1 Eylül 1997

Kaç yaşında: 23yaşında

Nereli: Kütahya

Boy: 1,9 m

Numarası: 7

Smaç yüksekliği: 310 cm

Blok yüksekliği: 300 cm

Voleybola orta oyuncu olarak başladı. Eczacıbaşı VitrA'nın altyapısında yetişti ve kulübün küçük ve yıldız takımlarında yer aldı. Boy uzunluğu 1.89 m'dir. 2014 yılından beri smaçör olarak oynamaktadır. 2015-2016 sezonunda Eczacıbaşı'da A Takım'a yükseldi. 2018-2019 sezonunda deneyim edinmesi amacıyla Galatasaray'da kiralık olarak oynadı. 2019-2020 sezonunda Eczacıbaşı'na geri döndü. Türkiye kadın millî voleybol takımı oyuncusudur.

Kulüp Başarıları

• 2016 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonluğu

• 2017 CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi Üçüncülüğü

• 2018 CEV Kupası Şampiyonluğu

• 2019 Spor Toto Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu (Süper Kupa)

• 2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası İkinciliği

• 2020 AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu

Milli Takım

• 2013 Gençler Avrupa Şampiyonası Üçüncülüğü

• 2015 FIVB U23 Dünya Şampiyonası İkinciliği

• 2017 FIVB U23 Dünya Şampiyonası Şampiyonluğu

• 2017 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Üçüncülüğü

• 2018 FIVB Milletler Ligi İkinciliği

• 2019 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası İkinciliği

• 2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri Birinciliği

Bireysel Başarılar

• 2017 FIVB U23 Dünya Şampiyonası - "En Değerli Oyuncu" ve "En iyi Smaçör"

• 2013 Gençler Avrupa Şampiyonası - "En İyi Blok Yapan Oyuncu"