Hande Baladın kimdir? Milli voleybolcu Hande Baladın kaç yaşında, boy kaç, nereli?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hande Baladın kimdir? Milli voleybolcu Hande Baladın kaç yaşında, boy kaç, nereli?

Hande Baladın kimdir? Milli voleybolcu Hande Baladın kaç yaşında, boy kaç, nereli?
Haberler.com - Haberler | Gündem

A Milli Kadın Voleybol takımımızın önemli isimlerinden Hande Baladın başarılı performansıyla ilgi odağı oldu. Olimpiyatlarda gösterdiği performans ile dikkatleri çeken başarılı voleybolcu hakkında Milli voleybolcu Hande Baladın kaç yaşında, boy kaç, nereli ve Hande Baladın kimdir gibi konular merak edildi.

2020 Olimpiyatları'nda gösterdiği performansla göz dolduran Hande Baladın, hem ülkemizde hem de dünya genelinde ilgi odağı oldu. Peki, Milli voleybolcu Hande Baladın kaç yaşında, boy kaç, nereli? Hande Baladın kimdir?

HANDE BALADINKİMDİR?

Doğum tarihi: 1 Eylül 1997

Kaç yaşında: 23yaşında

Nereli: Kütahya

Boy: 1,9 m

Numarası: 7

Smaç yüksekliği: 310 cm

Blok yüksekliği: 300 cm

Voleybola orta oyuncu olarak başladı. Eczacıbaşı VitrA'nın altyapısında yetişti ve kulübün küçük ve yıldız takımlarında yer aldı. Boy uzunluğu 1.89 m'dir. 2014 yılından beri smaçör olarak oynamaktadır. 2015-2016 sezonunda Eczacıbaşı'da A Takım'a yükseldi. 2018-2019 sezonunda deneyim edinmesi amacıyla Galatasaray'da kiralık olarak oynadı. 2019-2020 sezonunda Eczacıbaşı'na geri döndü. Türkiye kadın millî voleybol takımı oyuncusudur.

Hande Baladın kimdir? Milli voleybolcu Hande Baladın kaç yaşında, boy kaç, nereli?

Kulüp Başarıları

• 2016 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonluğu

• 2017 CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi Üçüncülüğü

• 2018 CEV Kupası Şampiyonluğu

• 2019 Spor Toto Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu (Süper Kupa)

• 2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası İkinciliği

• 2020 AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu

Milli Takım

• 2013 Gençler Avrupa Şampiyonası Üçüncülüğü

• 2015 FIVB U23 Dünya Şampiyonası İkinciliği

• 2017 FIVB U23 Dünya Şampiyonası Şampiyonluğu

• 2017 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Üçüncülüğü

• 2018 FIVB Milletler Ligi İkinciliği

• 2019 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası İkinciliği

• 2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri Birinciliği

Bireysel Başarılar

• 2017 FIVB U23 Dünya Şampiyonası - "En Değerli Oyuncu" ve "En iyi Smaçör"

• 2013 Gençler Avrupa Şampiyonası - "En İyi Blok Yapan Oyuncu"

Hande Baladın kimdir? Milli voleybolcu Hande Baladın kaç yaşında, boy kaç, nereli?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Fuat Oktay Fazıl Küçük Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen İrem Derici Düm Tek Tek Serdar Ortaç
Spor Balotelli Eda Erdem Can Bartu Mesut Özil Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hande Baladın kimdir? Milli voleybolcu Hande Baladın kaç yaşında, boy kaç, nereli? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.7.2021 12:00:39. #1.16#

title