Zehra Güneş'i tanıyamayacaksınız! İmajındaki radikal değişim takipçilerinden tam not aldı
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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın ve Vakıfbank'ın başarılı oyuncusu Zehra Güneş imajında değişikliğe gitti. Saçlarına perçem yaptıran yıldız voleybolcunun yeni tarzı takipçilerinden tam not aldı.
Instagram'da 1.7 milyon takipçisi olan yıldız voleybolcu Zehra Güneş'in yeni görüntüsüyle yaptığı paylaşımlar takipçilerini büyük şaşkınlığa uğrattı.
TAKİÇİLERİNDEN TAM NOT ALDI
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın en göze çarpan yıldızlarından olan Zehra Güneş, sahadaki başarısı kadar sosyal medyada da adından söz ettiriyor. Güneş'in son olarak Instagram'dan yaptığı paylaşımlar takipçilerinden büyük beğeni kazandı.
KEVIN DURANT TAKİP ETMİŞTİ
Saçlarını perçem kestiren Zehra Güneş trafikte arabanın içinden poz paylaştı. Özellikle son Avrupa Şampiyonasında tüm dikkatleri üzerine çeken voleybolcuyu Instagram'dan NBA takımlarından Brooklyn Nets forması giyen Kevin Durant takibe almıştı.