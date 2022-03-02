Zehra Güneş'i tanıyamayacaksınız! İmajındaki radikal değişim takipçilerinden tam not aldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Zehra Güneş'i tanıyamayacaksınız! İmajındaki radikal değişim takipçilerinden tam not aldı

Haberler.com, Ali Gülhan - Spor
 - Güncelleme:

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın ve Vakıfbank'ın başarılı oyuncusu Zehra Güneş imajında değişikliğe gitti. Saçlarına perçem yaptıran yıldız voleybolcunun yeni tarzı takipçilerinden tam not aldı.

Instagram'da 1.7 milyon takipçisi olan yıldız voleybolcu Zehra Güneş'in yeni görüntüsüyle yaptığı paylaşımlar takipçilerini büyük şaşkınlığa uğrattı.

Zehra Güneş'i tanıyamayacaksınız! İmajındaki radikal değişim takipçilerinden tam not aldı

TAKİÇİLERİNDEN TAM NOT ALDI

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın en göze çarpan yıldızlarından olan Zehra Güneş, sahadaki başarısı kadar sosyal medyada da adından söz ettiriyor. Güneş'in son olarak Instagram'dan yaptığı paylaşımlar takipçilerinden büyük beğeni kazandı.

Zehra Güneş'i tanıyamayacaksınız! İmajındaki radikal değişim takipçilerinden tam not aldı

KEVIN DURANT TAKİP ETMİŞTİ

Saçlarını perçem kestiren Zehra Güneş trafikte arabanın içinden poz paylaştı. Özellikle son Avrupa Şampiyonasında tüm dikkatleri üzerine çeken voleybolcuyu Instagram'dan NBA takımlarından Brooklyn Nets forması giyen Kevin Durant takibe almıştı.

Zehra Güneş'i tanıyamayacaksınız! İmajındaki radikal değişim takipçilerinden tam not aldı

Ali Gülhan
Haberler.com Haberler.com - Spor

Saç Kestirmek, Zehra Güneş, Instagram, Vakıfbank, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title