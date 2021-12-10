Zehra Güneş de akıma uydu! Güzel voleybolcudan dikkat çeken paylaşım - Haberler Spor
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Zehra Güneş de akıma uydu! Güzel voleybolcudan dikkat çeken paylaşım

Haberler.com - Haberler | Spor

A Milli Takım ve VakıfBank'ın yıldızı Zehra Güneş, yine gündemin zirvesinde. Zehra CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki Salo galibiyetinden sonra yaptığı esprili zafer paylaşımıyla sosyal medyayı salladı.

CEV Şampiyonlar Ligi'nde VakıfBank, ikinci maçında Finlandiya'nın LP Salo ekibine konuk oldu. B Grubu'nda mücadele eden Sarı-Siyahlılar rakibini 3-0 yenerek ikide iki yaptı.

Zehra Güneş de akıma uydu! Güzel voleybolcudan dikkat çeken paylaşım

GÜÇLÜ DÖNÜŞ

Sakatlıktan dönen Zehra Güneş, Isabelle Haak'la 12'ler sayıyla maçın en skoreri oldu.

Zehra Güneş de akıma uydu! Güzel voleybolcudan dikkat çeken paylaşım

"KAZANINCA BEN"

Google'ın paylaştığı verilerde Türkiye'de en çok aratılan isimler arasında olan Zehra, yine sosyal medyaya damga vurdu. Zehra son dönemin modası olan "Sıfat'ül eşgal" akımına uyarak, "3 puanla evimize dönerken benim sıfat-u eşgal" cümlesiyle zaferi paylaştı. Bu paylaşım beğeni yağmuruna tutuldu.

Zehra Güneş de akıma uydu! Güzel voleybolcudan dikkat çeken paylaşım

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