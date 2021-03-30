Zayıf rakibine acımayan Kanada maçı 11-0 kazandı, Beşiktaşlı Larin de sahneye çıktı
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Zayıf rakibine acımayan Kanada maçı 11-0 kazandı, Beşiktaşlı Larin de sahneye çıktı

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Dünya Kupası 2022 Elemeleri maçında Kayman Adaları grup maçında evinde Kanada'yı konuk etti. Beşiktaşlı Larin'in de ilk 11'de olduğu maçta adeta gol yağmuru yaşandı. Maçı 11-0 kazanan Kanada'da Cyle Larin bir gol kaydetti. Bir önceki Bermuda karşısında 5-1'le gülen Kanada'da Larin hat-trick yapmıştı.

Dünya Kupası 2022 Elemeleri 1. Tur Grup B'de Kayman Adaları, grubun güçlü ekiplerinden Kanada'yı sahasında konuk etti. Bir önceki maçta 3 gol atarak yıldızlaşan Larin bu maçta da Kanada'nın ilk 11'inde yer aldı. Baştan sona üstün bir oyun sergileyen Kanada, ilk yarıda 6,ikinci yarıda 5 kez rakip ağlara gol yolladı. Maç 11-0 gibi tarihi bir skorla sona erdi. Mücadelede 60 dakika forma giyen Beşiktaş'ın golcüsü Cyle Larin, tek golünü 13. dakikada kaydetti. Kanada grupta puanını 6'ya çıkarttı.

15 MİLYON EURO BEKLENİYOR

Sezon başında hiçbir ümit bağlanmayan Cyle Larin, kendisinden beklentisi olmayanları da adeta utandırdı. Bu sezon Siyah-Beyazlı takımda 34 resmi maça çıkan Kanadalı golcü, 18 kez gol atarken, 4 de asist yaptı. Sezon başında Transfermarkt değeri 4 milyon euro olan Larin, şimdi bu sitede 9 milyon euroya ulaştı. Siyah-Beyazlı takım, Larin için taban fiyatını 15 milyon euro olarak belirledi.

Zayıf rakibine acımayan Kanada maçı 11-0 kazandı, Beşiktaşlı Larin de sahneye çıktı
Zayıf rakibine acımayan Kanada maçı 11-0 kazandı, Beşiktaşlı Larin de sahneye çıktı

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