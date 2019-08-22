Zarftan esrar çıktı

Zarftan esrar çıktı

Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan otomobilde poşet ve zarf içerisinde 2 kilo 48 gram esrar ele geçirildi.

22.08.2019 18:12
Zarftan esrar çıktı

Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan otomobilde poşet ve zarf içerisinde 2 kilo 48 gram esrar ele geçirildi.


Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, A.B. isimli şahsın ilçeye yüklü miktarda esrar maddesi getirdiği ve bu esrar maddelerini sattığı yönde bilgiler almasının ardından, bu kişinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. A.B.'nin kullandığı aracı tespit eden polis ekipleri, aracı durdurup arama yaptı. Aramada 2 ayrı poşet ve zarf içerisinde saklanmış toplam 2 kilo 48 gram esrar maddi ile dijital hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Salihli İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, ilçede huzur ve güvenliğin sağlanması için suç ve suçlularla etkin ve kararlı mücadelenin devam edeceğini söyledi. - MANİSA

Kaynak: İHA
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