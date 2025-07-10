Yeniden Galatasaray'a dönen Nicolo Zaniolo, yeni sezon hazırlıklarını sarı-kırmızılılarla birlikte sürdürüyor. Zaniolo'nun özel hayatı da merak edildi. Peki, Zaniolo evli mi, çocuğu var mı?

ZANİOLO EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

Kişisel yaşamı Zaniolo, Serie B ve Serie C'de forvet pozisyonunda oynayan eski bir futbolcu olan Igor'un oğludur. 2021 yılında eski kız arkadaşı Sara Scaperrotta'dan Tommaso adını verdikleri oğlu doğmuştur.

NİCOLO ZANİOLO KİMDİR?

2 Temmuz 1999 yılında İtalya'nın Massa kentinde dünyaya gelen Zaniolo, eski iyi futbolculardan Igor'un oğludur. Orta saha oyuncusu genç futbolcu, Avrupa'nın umut vadeden genç yıldız futbolcularından biri.

2023 yılında Galatasaray futbolcusu idi 2024 yılında Aston Villa'nın kiralık oyuncusu oldu.