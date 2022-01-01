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Zam yağmurundan trafik sigortası da nasibini aldı! Yeni tarife 1 Şubat'tan itibaren geçerli olacak

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Akaryakıt, elektrik, doğal gaz ve köprü geçiş ücretlerine peş peşe zam gelmesinin ardından trafik sigortası tavan primi ücretinde de artışa gidildi. Bu kapsamda trafik sigortası tavan primi ücreti 1 Şubat'tan itibaren yüzde 20 oranında zamlanırken, aylık tavan artışları yüzde 1,5 olarak belirlendi.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte değişikliğe gitti.

Dünkü Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yapılan değişiklikle birlikte, zorunlu trafik sigortasında tavan prim 1 Şubat 2022'den itibaren yüzde 20 oranında artırıldı. Dünya'dan Selçuk Altun'un haberine göre, bununla birlikte yine aynı tarihte geçerli olmak üzere aylık tavan artışların yüzde 1,5 olarak uygulanacağı kararı verildi. Bu oran daha önce yüzde 1.25'ti.

Trafik sigorta poliçesinin iptali durumunda ise, sigorta şirketine tahakkuk eden primin 40 TL'den az olamayacağı, bu primin 32 TL'sinin acente komisyonu olarak tahakkuk ettirileceği hüküm altına alındı. Ayrıca, yönetmeliğe eklenen bir ek madde ile SEDDK'nın araçların yakıt cinsine ve emisyon değerlerine göre prim indirim ve artırım oranlarına ek olarak yüzde 10'a kadar indirim veya artırım uygulamaları getirebileceği karara bağlandı.

Düzenlemenin sigorta şirketleri için ciddi zararlar yazılan trafik sigortası tarafında "kurtarıcı olduğu" değerlendiriliyor. Sigorta şirketleri, maliyetlerin çok arttığını, devletin belirlediği fiyat artış oranının yetersiz kaldığını ve prim artışının kaçınılmaz hale geldiğini dile getiriyordu.

2017 yılından itibaren trafik sigortasında azami fiyat (tavan fiyat) uygulamasına geçildi ve il il, hem araç gruplarına hem de sürücülerin hasar geçmişine göre sigorta primlerini Hazine ve Maliye Bakanlığı belirlemeye başladı.

Sigortacılar, kamunun belirlediği fiyatın üzerine çıkamıyor ama isterlerse altına inebiliyorlar. Sigorta şirketlerinin trafik sigortasına uygulayacakları fiyat artışlarını da Hazine ve Maliye Bakanlığı belirliyor.

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Yorumlar (7)
ahmet say:amerikada karşımızda olsa dünya karşımızda olsa cumhurbaşkanımızın yanındayız biz yolumuzdan dönmeyiz bu günler geçer cumhurbaşkanımız her zamanki gibi balkon konuşmasını yapar hamdolsun çok şanslıyız Cevap Yaz 36 3 Yayından Kaldır
bekir yapici:bunlar hala iyi günler beteri yolda gözüküyor. Cevap Yaz 3 16 Yayından Kaldır
Hek Tor:Ohh ohhh arac sahipleri yasadi artik. Dolar arttikca sigorta pirimleri de artiyor ya, bir kaza olayinda sigortalar arac sahiplerine de zararlarini Dolar olarak ödeyeceklermis... Yani Dolar endeksli kur farki ödemesi... Naaa parrra vallaaaa. Hani maaslarinizi Dolar ile almiyorsunuz ama zararlariniz Dolar ile ödenecek....mis....misti yani, olabilir hani, olmali vallayiiii. Cevap Yaz 5 17 Yayından Kaldır
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