Zafer Turan: "Umut Bulut gibi oyuncular yetiştirebilirsek Türk futbolu çok iyi yerlere gelecektir"
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Zafer Turan: "Umut Bulut gibi oyuncular yetiştirebilirsek Türk futbolu çok iyi yerlere gelecektir"

Zafer Turan: 'Umut Bulut gibi oyuncular yetiştirebilirsek Türk futbolu çok iyi yerlere gelecektir'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1. Lig'in ilk haftasının açılış maçında Gençlerbirliği'ni deplasmanda 4-2 mağlup eden Eyüpspor'da Teknik Direktör Zafer Turan, Umut Bulut'u daha önce Türkiye liglerinden tanıdığını belirterek, "Umut Bulut karakterinde oyuncular yetiştirebilirsek Türk futbolu çok iyi yerlere gelecektir.

TFF 1. Lig'in ilk haftasının açılış maçında Gençlerbirliği'ni deplasmanda 4-2 mağlup eden Eyüpspor'da Teknik Direktör Zafer Turan, Umut Bulut'u daha önce Türkiye liglerinden tanıdığını belirterek, "Umut Bulut karakterinde oyuncular yetiştirebilirsek Türk futbolu çok iyi yerlere gelecektir. İlk önce karakter çok önemli bir şey" dedi.

TFF 1. Lig'in ilk haftasının açılış maçında Gençlerbirliği deplasmanından 4-2 galip çıkan Eyüpspor'un Teknik Direktörü Zafer Turan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Teknik Direktör Turan ilk maçların her zaman her takım için zor olduğuna dikkati çekerek, "Bizim için de belki skor anlamında rahat gibi gözükse de çok kolay bir maç olmadı. Çünkü karşımızda çok köklü bir camia var. Şampiyonluğun en büyük adaylarından bir tanesi var. Ona göre planlarımızı yapmıştık zaten. Maça da istediğimiz gibi başladık. İlk 30 dakika bizim istediğimiz gibi gitti. Girdiğimiz pozisyonları da değerlendirdik. Ondan sonra ilk yarının son 10 dakikası biraz baskı yedik. İkinci yarıya da baskılı başlayacaklarını tahmin ediyorduk. Ama ondan sonraki 10-15 dakikayı atlatabilseydik gol yemeden müsabaka bizim için daha rahat geçecekti. Ama gol yememizin hemen ardından golü bulmamız karşılaşmayı bizim daha rahat geçirmemizi sağladık. Ardından bir gol daha yememizin sonrasında tekrar çok kısa sürede tepki vermemiz tekrar golü bulmamız müsabakayı kopardı" diye konuştu.

"Ligin sonunda da bu performansı sürdürmek istiyoruz"

TFF 1. Lig'in çok uzun bir maraton olduğunu dile getiren Turan, ligin sonunda da bu performansı sürdürmek istediklerini, önemli olan noktanın bu olduğunu söyledi.

Bir basın mensubunun Umut Bulut'un yaşı dolayısıyla performansının değerlendirilmesini istemesi üzerine Turan, şunları kaydetti:

"Umut Bulut'u daha önceden Türkiye liglerinden tanıyorduk. Ben çalışma fırsatını ilk defa buldum. Umut Bulut karakterinde oyuncular yetiştirebilirsek Türk futbolu çok iyi yerlere gelecektir. İlk önce karakter çok önemli bir şey. Bugün gördünüz 38 yaşında olmasına rağmen sahaya her şeyini veriyor. Süper Lig'den gelmiş bir oyuncu 2. Lig'den çıkmış yen bir takıma gelip adapte olabiliyor. İlk önce biz karakter konusunda oyuncuları sahanın içerisinde sokmamız lazım. Yetenek zaten bizim oyuncularımızda var. Ama onlara o karakteri verebilirsek her şey çok daha iyi olacaktır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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