Son dakika... Zafer Turan: "Rakiplerin puan kaybettiği haftada kazanmak önemliydi"

- Zafer Turan : "Rakiplerin puan kaybettiği haftada kazanmak önemliydi"

Eyüpspor Teknik Direktörü Zafer Turan :

"Bu işi sonuna kadar götürmek istiyoruz"

İSTANBUL - Eyüpspor Teknik Direktörü Zafer Turan, Bandırmaspor galibiyetinin ardından, lig sonunda hedefe ulaşmak istediklerini söyleyerek, rakiplerin puan kaybettiği haftada kazanmanın önemli olduğunu ifade etti.

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında Bandırmaspor'u konuk eden Eyüpspor, Umut Bulut ve Oğulcan Çağlayan'ın penaltıdan attıkları gollerle 2-0 kazanırken, Teknik Direktör Zafer Turan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Maçın zorlu geçeceğini tahmin ettiklerini söyleyen Turan, "Rakiplerimizin puan kaybettiği haftada maçın önemi bir kat daha arttı. Galip gelmek adına her şeyi yaptık. Daha önceki maçlarda skoru yakalıyorduk ancak savunma anlamında bazı sıkıntılardan dolayı maçları berabere bitirmiştik. Bugün bunun da üstesinden geldik. Bu bizim için önemliydi. Oyuna iyi başladık, pozisyonlar bulduk ve golü de bulduk. Sonra rakip üstümüze daha fazla gelmeye başladı. Ancak savunmayı iyi yapınca pozisyon vermiyorsunuz. Bugün sadece bir galibiyet aldık. Önümüzde 14 maçlık serüvenimiz var. Mutlu sona ulaşacağımızı biliyoruz. Güçlü bir kadromuz var. İnşallah bundan sonrasını güzel tamamlayacağız" ifadelerini kullandı.

"Her oyuncuya ihtiyacımız var"

Oğulcan Çağlayan'ın takıma yeni katıldığını da sözlerine ekleyen Zafer Turan, "Oğulcan bize yeni geldi. Perşembe günü Erzurumspor maçımız var. Bunu düşünerek rotasyon yapmak istedik ve sonradan kullandık kendisini. Sekidika'ya gelince, oyundan çıkmayı hiçbir oyuncu istemez. Bazen hamleler tutar bazen tutmaz. O da her oyuncu gibi üzüldü ama bir problem yok. Ona da ihtiyacımız var, kadrodaki bütün oyunculara ihtiyaç var. Her oyuncu bizim için önemli" dedi. Maçtaki penaltı pozisyonlarıyla ilgili de konuşan Turan, "Penaltı pozisyonlarını ben uzaktan görüm, seyredeceğim. Ama hakem oyuna etki ettiyse, ilk gol ofsayt değildi. Bunun bilgisi geldi bize maç oynanırken. Hakemler bazen hata yapıyor. Bazen lehimize, bazen de aleyhimize oluyor. Hakem hataları her zaman oluyor" diyerek sözlerini tamamladı.