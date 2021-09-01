Zafer Kupası Mini Voleybol Ligi şampiyonu oldular
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Zafer Kupası Mini Voleybol Ligi şampiyonu oldular

Zafer Kupası Mini Voleybol Ligi şampiyonu oldular
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bilecik Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol takımı, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Zafer Kupası Mini Voleybol Ligi 1'inci etap şampiyonu oldu.

Bilecik Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol takımı, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Zafer Kupası Mini Voleybol Ligi 1'inci etap şampiyonu oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonu İzmir İl Temsilciliği ve Dikili Belediyesi işbirliğiyle 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Zafer Kupası Mini Voleybol Ligi'ne Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü voleybol takımı da katıldı. İlçede 'Bizim Kızlar' diye adlandırılan takım Zafer Kupası Mini Voleybol Ligi 1'inci etap şampiyonu oldu.

İzmir'den şampiyonluk kupası ile dönen kafileyi tebrik eden Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu "İzmir'den kupa ile dönen Bozüyük Belediye Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı'nı gönülden tebrik ediyorum. Başarılarınız daim olsun" dedi.

Öte yandan, rakibini 2-0'lık setlerle yenen Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol takımı Zafer Kupası Mini Voleybol Ligi 1'inci etap şampiyonu olurken, kupalarını Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz'ün elinden aldı. - BİLECİK

Zafer Kupası Mini Voleybol Ligi şampiyonu oldular
Zafer Kupası Mini Voleybol Ligi şampiyonu oldular
Zafer Kupası Mini Voleybol Ligi şampiyonu oldular
Zafer Kupası Mini Voleybol Ligi şampiyonu oldular

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son Dakika: Filenin Sultanları, Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek finalde Polonya'yı 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi
Son Dakika: Filenin Sultanları, Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek finalde Polonya'yı 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi
Son dakika haberi | A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya'yı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.
Son dakika haberi | A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya'yı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Yaşar Güler Murat Kurum Emine Erdoğan Devlet Bahçeli
Magazin Münir Özkul Gülben Ergen Derya Şensoy Mesut Akusta
Spor Ali Koç Cristiano Fatih Terim Mustafa Denizli Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Zafer Kupası Mini Voleybol Ligi şampiyonu oldular - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.9.2021 12:40:09. #1.15#

title