Zade Vital üretimi 3 vardiyaya çıkardı Türkiye'nin en büyük takviye sağlık ürünleri üreticilerinden Zade Vital, salgın döneminde vardiyayı 3'e çıkardı.

Türkiye'nin en büyük takviye sağlık ürünleri üreticilerinden Zade Vital, salgın döneminde vardiyayı 3'e çıkardı. Firma bu dönemde istihdamına da 25 yeni kişiyi ekledi. Konya'daki tesislerinde GMP standartlarında yıllık 1 milyar kapsül üreten marka, ABD pazarında da ciddi talep görüyor.