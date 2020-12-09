Yüzlerini siyaha boyayarak ırkçılığı protesto ettiler
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Yüzlerini siyaha boyayarak ırkçılığı protesto ettiler

09.12.2020 14:28 | Son Güncelleme: 09.12.2020 14:35
Yüzlerini siyaha boyayarak ırkçılığı protesto ettiler

DÜZCE'de, Muaythai Milli Takım Antrenörü Muhammet Bişgin ve sporcular, yardımcı antrenör Pierre Webo'ya destek vermek ve ırkçılığı kınamak için antrenmana yüzlerini siyaha boyayarak çıktı.

DÜZCE'de, Muaythai Milli Takım Antrenörü Muhammet Bişgin ve sporcular, yardımcı antrenör Pierre Webo'ya destek vermek ve ırkçılığı kınamak için antrenmana yüzlerini siyaha boyayarak çıktı.

Düzce'de milli muaythai sporcuları ırkçılığa sessiz kalmadı. Muaythai Milli Takım Antrenörü Muhammet Bişgin ve Avrupa'da derece elde eden milli sporcular yüzlerini siyaha boyayarak, Webo maskesi takıp antrenman yaptı. Muhammed Bişgin yaptığı açıklamada, "Dün akşam oynanan Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir yardımcı antrenörü Webo'ya yapılan ırkçı saldırıyı kınıyoruz. Biz de bugünkü antrenmanımızda yüzümüzü siyaha boyadık. Milli sporcularımıza Webo maskesi taktık. Biz de yurt dışında maçlara gidiyoruz ve bizim de başımıza gelebilir. Irkçı saldırıyı ve söylemleri kınıyoruz. Bir daha umarım ülkelerde bu tip durumlar yaşanmaz. Irkçılık ideolojik değil psikolojik bir hastalıktır. Hakeme de gerekli cezanın verileceğine inanıyorum. Yeter ki insanların kalpleri kararmasın. Yüzlerimiz siyah da olsa beyaz da olsa hepimiz kardeşiz" dedi.Milli sporcular ise, "Hakemi kınıyoruz. Bu bizim başımıza da gelebilir. Biz de maçlara gidiyoruz, dışardan ülkemize de geliyorlar. Irkçılık insanlık suçudur. Bunu savunan herkes suçludur" dedi.


Yüzlerini siyaha boyayarak ırkçılığı protesto ettiler
Yüzlerini siyaha boyayarak ırkçılığı protesto ettiler
Yüzlerini siyaha boyayarak ırkçılığı protesto ettiler
Yüzlerini siyaha boyayarak ırkçılığı protesto ettiler
Yüzlerini siyaha boyayarak ırkçılığı protesto ettiler
Yüzlerini siyaha boyayarak ırkçılığı protesto ettiler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan SOLMAZ

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