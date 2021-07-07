Yüzde 50 hibeli tavuk desteği, çiftçilerin yüzünü güldürdü

- Türkiye'nin ilk yerli tavuk ırkı, çiftçilere teslim edilmeye başlandı Yüzde 50 hibeli tavuk desteği, çiftçilerin yüzünü güldürdü Türkiye'nin ilk yerli yumurtacı tavuk ırkı olan Atak-S yarka tavuk desteğinden yararlanan Kocaelili çiftçilere, tavukları teslim edilmeye başlandı.

- Türkiye'nin ilk yerli tavuk ırkı, çiftçilere teslim edilmeye başlandı

Yüzde 50 hibeli tavuk desteği, çiftçilerin yüzünü güldürdü

KOCAELİ - Türkiye'nin ilk yerli yumurtacı tavuk ırkı olan Atak-S yarka tavuk desteğinden yararlanan Kocaelili çiftçilere, tavukları teslim edilmeye başlandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi başlattığı proje kapsamında çiftçilere 15 bin yerli ve milli Atak-S yarka tavuk desteği veriyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince, tavukçuluğun geliştirilmesi ve çiftçilerin gelir düzeyinin artırılması amacıyla geçtiğimiz yıllarda hayata geçirilen yüzde 50 hibeli "Doğal Salma Yumurta Tavukçuluğu Projesi" kapsamında, çiftçilere bu yıl 15 bin tavuk desteği sağlanıyor. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce yürütülen proje ile Türkiye'nin ilk yerli yumurtacı tavuk ırkı olan Atak-S yarka tavuk desteğinden yararlanan çiftçilere, tavukları teslim edilmeye başlandı.

Tavuk işletme tescil belgesi bulunan çiftçilere en az 200, en çok 500 adet 16-18 haftalık yaklaşık 15 bin Atak-S yarka tavuk desteği veriliyor. Ayrıca çiftçilere, tavuklar yumurtlayana kadar yetecek toplam 120 ton yem desteği sağlanıyor.

"Olmazsa olmaz bir ürün"

Kandıra ilçesinde çiftçilik yapan ve tavuk desteğinden yaralanan Mustafa Özkan, babası Mehmet Özkan ile birlikte uzun zamandır yumurta tavukçuluğu yaptığını, 100 tavukla başladığı işi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden aldığı 500 tavukla artırarak sürdürdüğünü söyledi. Yerli ve milli Atak-S yarka tavukların yumurtlama veriminin yüksek olduğunu kaydeden Özkan, "Gebze ve İzmit ilçelerinde yumurtaları müşterilerle buluşturarak satışını yapıyorum. Yumurta temel bir gıda. İnsanlar özellikle pandemi döneminde daha çok tüketiyor. Zenginin de fakirin de herkesin sofrasında olmazsa olmaz bir ürün" diye konuştu.

Destekten memnun kaldığını söyleyen Özkan, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a teşekkürlerini sundu.

"İleride büyütmeyi düşünüyorum"

Kandıra'da Kurtyeri Mahallesi'nde tavukçuluk yapan Rafet Şentürk ise iki yıldır yumurta tavukçuluğu yaptığını söyleyerek,"Özellikle pandemi döneminde bu destek bizim için çok iyi oldu. Bazı marketlerle anlaştık, yumurtaları onlara vereceğiz. Pandemi döneminde daha çok ağırlık verdik bu işe. Şimdilik 500 tavuk aldım, ileride büyütmeyi düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Harun Yıldız