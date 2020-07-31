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Yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldü! İşte kalem kalem KDV indirimi yapılan alanlar

Koronavirüsten etkilenen ekonomik faaliyetlere destek sağlanması amacıyla bazı hizmetlerde yıl sonuna kadar geçerli olmak üzere KDV yüzde 18'den yüzde 8'e indirildi. İşte indirimin geçerli olacağı alanlar.

31.07.2020 14:51 | Son Güncelleme: 31.07.2020 15:15

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla, koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle etkilenen ekonomik faaliyetlerin, hızlı bir şekilde normalleşmeye dönmesine katkı sağlamak bakımından maliye politikası aracı olarak bazı hizmetlerde geçici olarak yıl sonuna kadar vergi indirimleri yapıldı. Buna göre aşağıda belirtilen sektör ve iş kollarında tanımlı mal ve hizmetlerin KDV oranları yüzde 18'den yüzde 8 indirildi.

İNDİRİM YAPILAN MAL VE HİZMETLER

– İş yeri kiralama hizmeti,

– Kongre, konferans, seminer, konser, fuar ve lunapark giriş ücretleri,

– Düğün, nikah, balo ve kokteyl salonlarında verilen organizasyon hizmetleri,

– Berberlik ve kuaförlük hizmetleri ile güzellik salonunda verilen hizmetler,

– Terzilik, giyim eşyası ve ev tekstil ürünlerinin onarım ve tamiratı,

– Ayakkabı ve deri eşyaların onarımı ile ayakkabı boyama hizmetleri,

– Kuru temizleme, çamaşırhane, giyim eşyası ve diğer tekstil ürünlerini ütüleme hizmetleri,

– Halı ve kilim yıkama hizmetleri,

– Bisiklet, motosiklet ve motorlu bisikletlerin bakım ve onarımı (malzemeler hariç),

– Evde kullanılan elektrikli cihazların (buzdolabı, fırın, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, klima vb.) bakım ve onarımı (malzemeler hariç),

– Tüketici elektroniği ürünlerinin (TV, radyo, CD/DVD oynatıcıları, ev tipi video kameralar vb.) bakım ve onarımı (malzemeler hariç),

– Evde kullanılan ısıtma ürünlerinin (termosifon, şofben, banyo kazanı, kombi vb.) (merkezi ısıtma kazanları hariç) bakım ve onarımı (malzemeler hariç),

– Ev ve bahçe gereçlerinin bakım ve onarımı (malzemeler hariç),

– Mobilyaların ve ev döşemelerinin bakım ve onarımı (malzemeler hariç),

– Bilgisayarların, iletişim araç ve gereçlerinin, saatlerin bakım ve onarımı (malzemeler hariç),

– Müzik aletlerinin bakım ve onarımı,

– Çilingirlik ve anahtar çoğaltma hizmetleri ile hamallık hizmetleri,

– Motorlu kara taşıtlarının yağlanması, yıkanması, cilalanması hizmetleri ile bunlara ait koltuk ve döşemelerin bakım ve onarımı (malzemeler hariç),

– Hane sakinlerine verilen konut bakım, onarım, boya ve temizlik hizmetleri (malzemeler hariç),

– Genel orana tabi yeme-içme hizmetleri (alkollü içeceklere isabet eden kısmı hariç),

– Yolcu taşımacılığı hizmetleri,

– Genel orana tabi süs bitkileri ile çiçek teslimleri.

Bu hizmetlerle beraber sunulan malzemeler ise bu indirim kapsamında değil.

KONAKLAMADA DA İNDİRİM

Diğer taraftan yine pandemi döneminde en çok etkilenen sektörlerden olan turizm sektörü ile doğrudan ve dolaylı olarak ilgili olan konaklama hizmeti, yeme-içme sektöründe verilen hizmetler ile sinema, tiyatro, opera, operet, bale ve müze giriş ücreti gibi kültürel faaliyetlerin halihazırda yüzde 8 olan KDV oranları da yıl sonuna kadar geçici olarak yüzde 1'e indirildi.

Ayrıca alınan tedbirler kapsamında, iş yerlerinin gayrimenkul kiralamalarında uygulanan yüzde 20 gelir vergisi stopaj oranının da yıl sonuna kadar yüzde 10 olarak uygulanacak.

Bugün yayımlanan karar öncesinde, kiracı olan söz konusu mükelleflerin, yaptıkları kira ödemelerinin brüt tutarı üzerinden yüzde 20 oranında gelir vergisi tevkifatı yapmaları gerekmekteydi. Yapılan düzenlemeyle 31 Aralık 2020 tarihine kadar nakden veya hesaben yapılan kira ödemelerine yüzde 10 oranında gelir vergisi kesintisi yapılacak. Böylece kesinti yapmakla yükümlü mükelleflerin, gerçek kişilere, kooperatiflere, dernek ve vakıflara yapacakları kira ödemelerine yüzde 10 oranı geçerli olacak.

Yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldü! İşte kalem kalem KDV indirimi yapılan alanlar
Haber Yorumları (5)
TİREBOLULU HASAN PAŞANIN TORUNU TOLGA PAŞA: YUMURTANIN DA KDV Sİ NEREDEYSE 6 AY ÖNDE DÜŞÜRÜLDÜ 1 E DÜŞTÜ YUMURTA UCUZLAYACAK SANDIK ŞİMDİ KOLİSİ 17-20 TL ARASINDA DEĞİŞİYOR. KALEM KALEM KDV Sİ DÜŞEN MALLARI TEKER TEKER SAYMIŞSINIZ NE OLDU GOCCAMEN BİR HİÇ. YİNE MİLLET PAHALI YUMURTA YİYOR.
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HASAN: Emin olun ne tuketiciye nefe esnafa yansimayacak bekleyelim gorelim yine buyuk zenginler fayda saglayacak
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SİZE HERŞEY MÜSTAHAK: Bende asgari ücrete indirum sanmıştım bidahaki seçime olurmu acaba
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