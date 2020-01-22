Yuto Nagatomo, Bologna yolcusu
Galatasaray'da gözden çıkarılan Japon oyuncu Yuto Nagatomo, İtalyan ekibi Bologna ile prensip anlaşmasına vardı.
Galatasaray, geçtiğimiz sezon akciğer sönmesi sakatlığı yaşayan ve bu sakatlık sonrası istenen performansı bir türlü sergileyemeyen Japon futbolcu Yuto Nagatomo'yla ayrılık kararı aldı.
BU SEZON 2 GOL ATTI
Sol beke Leipzig'den Saracchi'nin de transfer edilmesinin ardından kadroda kendisine yer bulamayan tecrübeli futbolcunun İtalya Seria A ekibi Bologna ile anlaşma sağladığı öğrenildi. 33 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi sezon sonu sona eriyordu. Nagatomo, bu sezon Galatasaray ile 24 maça çıkıp 2 de gol kaydetti.
(Fanatik)