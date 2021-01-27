Yusufeli Barajı'nın inşaatında 4 milyon metreküplük beton kullanılarak rekor kırıldı
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Yusufeli Barajı'nın inşaatında 4 milyon metreküplük beton kullanılarak rekor kırıldı

27.01.2021 15:03 | Son Güncelleme: 27.01.2021 15:18

Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise üçüncü yüksek barajı olacak olan Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliğinde sona gelindi. Baraj inşaatında 4 milyon metreküplük beton kullanılarak bir rekora imza atıldı.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde yapımı devam eden Yusufeli Barajı tamamlandığında 275 metreyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise üçüncü yüksek barajı olacak.

Yüklenici firma tarafından, DSİ 26. Bölge Müdürlüğü kontöründe Baraj inşaatı dört mevsim, 24 saat devam ediyor. 2021 yılının sonunda tamamlanması planlanan dev barajın, gövde beton çalışmasında bugün itibariyle 4 milyon metreküp seviyesine ulaştı. Barajın 4 milyon metreküplük gövde beton çalışması bu alanda bir rekoru getirirken, gövde beton çalışmasının yüzde 96'lık bölümü tamamlanmış oldu.

Yusufeli Barajı'nın inşaatında 4 milyon metreküplük beton kullanılarak rekor kırıldı

600 BİN KİŞİNİN ENERJİ İHTİYACINI KARŞILAYACAK

Kurulu gücü 558 MW olup olan Yusufeli Barajının, yıllık enerji üretimi 1 milyar 900 milyon kWh/yıl olacağı planlanıyor. Yusufeli Barajı, 275 metre gövde yüksekliğiyle 100 katlı bir gökdelen yüksekliğine ulaşacak. Baraj gövdesinde kullanılacak 4 milyon metreküp beton, Artvin'den Edirne'ye 13 metre platform genişliğinde beton yol yapılmasını sağlayacak kapasiteye sahip bulunuyor. Projeyle üretilen enerji sayesinde yaklaşık 600 bin kişinin enerji ihtiyacı karşılanabilecek.

Yusufeli Barajı'nın inşaatında 4 milyon metreküplük beton kullanılarak rekor kırıldı
Haber Yorumları (2)
FREELYSHOUT ABONESİ: Büyüklük her şey demek değildir. Asıl önemlisi işlevsel olmasıdır.
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DDA: beton işi bizim işimiz iyi anlarız betondan
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