Yusuf Yazıcı, Fransa'da aralık ayının futbolcusu ödülüne aday gösterildi

Bu sezon Lille'de attığı goller ve gösterdiği performansla adından söz ettiren milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Fransa Ligue 1'de aralık ayının en iyi futbolcuları arasında yer aldı. Yazıcı ayın en iyisi seçilmesi halinde ödül alacak.

Fransa Ligue 1 takımlarından Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, aralık ayının futbolcusu ödülüne aday gösterildi.

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı ve Olympique Lyon'da oynayan Tino Kadewere ve Karl Toko-Ekambi, Ulusal Profesyonel Futbolcular Birliği (UNFP) tarafından aralık ayının futbolcusu ödülüne aday gösterildi.

Aralık ayının futbolcusu, UNFP'nin internet sitesi üzerinden kullanılan oylarla belirlenecek. Yusuf Yazıcı, Twitter hesabından oylamayı paylaşarak destek istedi.

YUSUF, İÇİN OY İSTEDİLER

Lille takımı, Twitter hesabından ödüle aday gösterilmesi nedeniyle Yusuf Yazıcı'yı tebrik ederek taraftarlardan milli futbolcu için oy kullanmaya davet etti.